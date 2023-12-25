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大陸 大陸焦點 特派現場

福建放寬小三通赴陸攜帶金高數量　國台辦：深化兩岸樂見支持

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2023.9.27 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

兩岸小三通旅客攜帶金門高粱酒數量從今（25）日起放寬限制，從目前每人允許攜帶4瓶增至6瓶。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早最新回應，對此樂見並支持。

朱鳳蓮表示，為便利兩岸人員往來，2006年起，大陸海關放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，從每人允許攜帶2瓶增至4瓶。

朱鳳蓮進一步說，近年金馬民眾希望進一步放寬數量限制的呼聲很高，從今起由原本每人攜帶數4瓶放寬至6瓶。

朱鳳蓮稱，為貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》,支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造廈金、福馬「同城生活圈」，大陸方面解決金馬民眾訴求，進一步放寬福建沿海與金馬直接往來航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。

朱鳳蓮指出，此項政策實施會對於台灣民眾，尤其是金馬民眾帶來更多利好。「只要是有利於深化兩岸融合發展的事，只要是有助於增進台灣同胞福祉的事，我們都會用情用力去做，把好事辦實、把實事辦好。」

大陸福州海關署今發布公告，即日起，廈門—金門、泉州—金門航線旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制，由原本的每人攜帶數4瓶（總量不超過3公升）放寬至6瓶（總量不超過4.5公升）。本公告自2023年12月25日起施行。

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