重申「兩岸互不隸屬」　國台辦：賴清德挑釁言論十分危險

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨候選人賴清德昨（20）日在首場電視政見發表會上，提及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（21）最新回應，賴清德的挑釁言論十分危險，不自量力，只會為台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

朱鳳蓮指出，賴清德販賣「兩國論」，鼓吹「台獨」分裂，「以武謀獨」，再次證明是頑固的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「和平破壞者」，台海兵凶戰危的禍源。

朱鳳蓮進一步痛批，「民進黨為一黨一己之私，不惜把台灣老百姓綁上戰車、充當炮灰，再次暴露打著『和平保台』幌子騙取選票的真實面目。」

朱鳳蓮稱，「賴清德的挑釁言論十分危險、不自量力，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」

朱鳳蓮強調，「台獨」意味著戰爭，與台海和平水火不容、與台灣民眾利益背道而馳。希望廣大台灣民眾認清「台獨」的極端危險性，在「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護自身安全和福祉，維護台海和平穩定。

▲民進黨總統候選人賴清德昨重申「兩岸互不隸屬」。（圖／記者林敬旻攝）

2024年總統大選首場電視政見發表會昨登場，談及兩岸關係看法，賴清德發言指出，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群先來後到，只要認同台灣，都是這一塊土地的主人。他將永遠堅持自由、民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬人民才有權利決定。