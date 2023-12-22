快訊／陸宣布石斑魚12／22解禁！　國台辦：「首批」業者即日起可輸出

記者任以芳／北京報導

台灣石斑魚因未通過檢驗，遭到大陸暫停出口1年多。大陸國台辦今(22)日最新宣布，海關總署決定自12月22日起恢復台灣石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。目前已經有一些台灣石斑魚養殖企業獲得「首批」註冊登記，即日起可向大陸輸出石斑魚。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，台灣輸大陸石斑魚過去多次檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標，基於保障食品安全和大陸消費者健康安全的考慮，海關總署自2022年6月13日起暫停台灣地區石斑魚輸入。

朱鳳蓮指出，台灣石斑魚業者通過多種渠道，採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積積極幫助業者整改，並且表達關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供改善成果。

朱鳳蓮稱，綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自12月22日起恢復台灣石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。

最後，朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。