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國台辦前副主任：賴清德如上台　不能排除兩岸出現軍事衝突

▲民進黨總統候選人賴清德出席海內外學術力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希23日表示，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭，賴清德是一個頑固的激進台獨分子，如果上台不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。

王在希在「2024環球時報年會」上指出，多年來中國大陸為了維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進，「但遺憾的是，蔡英文當局8年來一直拒不承認九二共識，搞漸進式台獨，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。」

▼國台辦前副主任、海協會前副會長王在希。（圖／翻攝環球日報）

▲▼國台辦前副主任、海協會前副會長王在希。（圖／翻攝環球日報）

王在希說，近幾年，蔡英文當局不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張，明年1月13日，台灣將舉行新一屆領導人選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以很多人認為，這是一次和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希認為，從去年底台灣進行「九合一」地方選舉後，島內始終有近六成民眾不認同民進黨「抗中保台」的兩岸政策，希望下架民進黨，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔心，「最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的『台獨黨綱』。」

王在希強調，台灣選舉有很大的不確定性，不過有一點可以確定，「台獨」就是戰爭，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭，「賴清德是一個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。」

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