國台辦前副主任：賴清德如上台　不能排除兩岸出現軍事衝突

▲總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希23日表示，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭，賴清德是一個頑固的激進台獨分子，如果上台不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。

王在希在「2024環球時報年會」上指出，多年來中國大陸為了維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進，「但遺憾的是，蔡英文當局8年來一直拒不承認九二共識，搞漸進式台獨，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。」

▼國台辦前副主任、海協會前副會長王在希。（圖／翻攝環球日報）



王在希說，近幾年，蔡英文當局不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張，明年1月13日，台灣將舉行新一屆領導人選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以很多人認為，這是一次和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希認為，從去年底台灣進行「九合一」地方選舉後，島內始終有近六成民眾不認同民進黨「抗中保台」的兩岸政策，希望下架民進黨，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔心，「最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的『台獨黨綱』。」

王在希強調，台灣選舉有很大的不確定性，不過有一點可以確定，「台獨」就是戰爭，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭，「賴清德是一個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。」