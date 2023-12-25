78歲翁赴陸旅遊突腦中風！兒砸百萬醫藥費　小三通回台就醫

▲金門紅十字會協助2台灣人回台就醫 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

近日寒流來襲，不少老人家因溫差變化大發生心血管疾病，2名台灣人日前赴陸旅遊疑因天冷引發腦中風，其中1人在大陸急救住進加護病房1個多月，家屬已花費100多萬，無奈負擔過重，求助金門縣紅十字會希望能返台就醫，今（25日）上午10時經小三通將2名病患先送往金門醫院，明日再搭乘醫療專機回台灣就醫。

金門縣紅十字會總表示，78歲的李姓老翁日前赴大陸旅遊因發熱活動後氣喘1周，上月3日被送往廈門中醫醫院急救，經醫生診斷為重症肺炎、分布性休克、重度貧血、乳酸血症、腔隙性梗死、腦萎縮、左下肢靜脈肌間血栓等疾病，住進加護病房1個月多，家屬花了100多萬，因此求助紅十字會，希望將老翁接回台灣做更進一步的治療。

另一名73歲張姓台商，7月31日身體不適送往漳州市中醫院，經醫生診斷為腦梗死、肺部感染、心功能不全、胸腔積液、高血壓、肝功能不全、腎功能不全、電解質紊亂、高連酸血症、凝血功能異常等疾病，由漳州台商協會向紅十字會求助，希望回台就醫，後待轉安養機構。

2名病患今（25日）上午10時經小三通抵達金門醫院，明日將搭乘醫療專機分別送回屏東、台北就醫。