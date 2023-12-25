不只1家！曾玟學再爆苗栗遊藝場毒窟鐵證　邱鎮軍太太昔任負責人

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣第二選區（山線）立委候選人邱鎮軍遭爆不但是阿帕契電子遊戲場房東，該處還被查獲逾40起毒品交易、竊盜、賭博等案件，無黨籍立委候選人曾玟學今（25）踢爆，根據商業變更資料，邱的太太詹美娟曾是阿帕契老闆，更擁有壹零肆（ID4）、天王星兩家電子遊藝場；民進黨立委林楚茵說，根據司法判決系統，這幾家電子遊藝場曾發生超過百案毒品及刑事案件，疑是「以賭養毒」。

▲民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

曾玟學今天上午出席民進黨立法院黨團「以賭養毒？揭穿邱鎮軍謊言背後的賭場帝國」記者會，他表示，邱鎮軍日前自稱只是阿帕契的「房東」，不過，根據商業變更資料，2008年阿帕契商業變更前的負責人就是詹美娟，不僅如此，還有壹零肆（ID4）與天王星兩家電子遊藝場，2009年前的負責人也都是詹美娟。

曾玟學指控，邱鎮軍一直逐步擴張他的「賭場帝國」，這3間電子遊藝場涉及非常多毒品、刑事案件，「不管是統編、名字、負責人的名字都清清楚楚，邱鎮軍還要逃避嗎？還要說自己只是房東嗎？」

曾玟學說，這3家電子遊藝場附近有許多學校，壹零肆（ID4）就位於苗栗市最熱鬧的麥當勞旁邊，天王星則是位於大湖，然而其涉及交易海洛因、安非他命的案件非常多，一樣是一間毒窟，「這些他們經手過的電子遊戲場，一個一個變成毒品交易站」，現在關鍵事證被曝光，負責人都是邱震軍的太太，難道邱要切割自己太太嗎？還是其實邱就是背後的負責人？

林楚茵補充，請問標榜自己警察出身、正義形象的國民黨總統候選人侯友宜，他牽手的邱鎮軍不只涉及黑、賭，還有毒的背景作為支撐，侯友宜與其說要重啟特偵組，要不要先把身邊的人清理乾淨？

林楚茵進一步出示司法判決資料，質疑阿帕契過去曾發生46件毒品案、14件其他刑案；壹零肆（ID4）曾發生21件毒品案、8件其他刑事案件；天王星曾發生7件毒品案、4件其他刑事案件；另外還有一家位於頭份的皇家（大黃蜂）電子遊藝場，曾涉1件毒品案，總計刑事案件總數高達101件。

最後，曾玟學提出3問質邱鎮軍：第一，你是房東還是毒窟老闆？第二，你可知道你的賭場帝國變成毒賭帝國？第三，是誰提供源源不絕的毒品，傷害苗栗客家子弟？