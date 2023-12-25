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桃園李氏宗親大會　湯蕙禎籲力挺「李家女婿」彭俊豪

▲桃園李氏宗親大會「李家媳婦」湯蕙禎為「李家女婿」彭俊豪爭取宗親票

▲桃園李氏宗親大會「李家媳婦」湯蕙禎(右一)為「李家女婿」彭俊豪(右二)爭取宗親票。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰倒數，桃園市李氏宗親總會24日於中壢區召開大會。「李家媳婦」也是宗親會顧問的民進黨立委湯蕙禎，陪同中壢區立委參選人彭俊豪、沿海四區立委參選人黃世杰出席，籲請李姓宗親集中選票力挺「李家女婿」彭俊豪、及支持具法律專業的黃世杰再連任。

湯蕙禎並為民進黨總統參選人賴清德爭取宗親支持，期宗親挺台灣、票投「賴蕭配」。由於桃園市13區皆有李氏宗親組織，而李氏宗親會也是所有各姓氏宗親會員人數最多的。

▲桃園李氏宗親大會「李家媳婦」湯蕙禎為「李家女婿」彭俊豪爭取宗親票

▲國民籍的議長邱奕勝為國民黨「候康配」及參選立委的姪女邱若華，爭取李氏宗親支持。（圖／李新蔚提供）

因此李氏宗親總會召開大會，國民籍的議長邱奕勝相當重視，亦到場參加並懇請李姓宗親在2024總統、立委大選，票投國民黨「候康配」，桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）支持其姪女、國民黨立委參選人邱若華，讓青年女力有為地方服務機會。

▲桃園李氏宗親大會「李家媳婦」湯蕙禎為「李家女婿」彭俊豪爭取宗親票

▲湯蕙禎請李氏宗親支持具法律專業的黃世杰再連任。（圖／李新蔚提供）

桃園市李氏宗親總會理事長李明輝表示，宗親會是連絡同姓、宗族的組織，如同一個大家庭，情感的凝結和團結對會務的推動相當重要；在桃園市13區皆有李氏宗親組織，而李氏宗親會也是所有各姓氏宗親會員人數最多的。由於，李姓宗親凝聚力強，組織健全，每逢大小選舉，宗親會大會也吸引許多參選人前來爭取選票。

桃園市李氏宗親總會總幹事李朝進說，桃園市李氏宗親總會成立42週年暨第17屆第二次會員代表大會，24日於中壢區新陶芳餐廳舉行，由理事長李明輝主持，約600多名宗親到場，相當熱絡。

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