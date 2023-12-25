邱若華八德區競總成立　朱立倫籲鄉親挺國民黨拚國會過半

▲邱若華八德區競總成立，朱立倫站台力挺。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰進入倒數，桃園市第六選區(八德、大溪、復興、中壢12里)國民黨立委參選人邱若華，全力衝刺贏勝選，24日成立侯友宜、邱若華八德競選總部。國民黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康、市長張善政、議長邱奕勝到場力挺。朱立倫籲鄉親，為了台灣的安全、安定和安心，全力集中選票，支持「侯康配」和邱若華當選。

桃園八德子弟的朱立倫，回到故鄉賣力催票表示，桃園市第六選區國民黨立委參選人邱若華，於立委選戰期間，勤走基層，親和力強，受到地方肯定，選戰進入倒數，籲請所有鄉親力挺「青年女力」邱若華。

而這次立委選舉，國民黨在桃園提名三位現任拚連任和三位新人為藍軍贏回立委席次，三名新人牛煦庭、涂權吉和邱若華，不僅年輕也優秀，需要大家力挺，由邱若華出發，讓桃園這次參選立委的新人及力拚連任的六席立委，全部當選，力拚國會過半。

朱立倫強調，所有人都希望下一代平安，兩岸要和平，大家才能安心、才能過好日子。國民黨正、副總統參選人「侯康配」的當選不是個人的當選、不是國民黨的當選，而是為了台灣的安全、安定和安心，希望鄉親在選戰進入倒數最後三週，團結所有力量、集中所有選票，支持侯康配、支持國民黨立委候選人，一票都不能浪費。