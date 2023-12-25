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以哈戰爭殃及平民　輝達及全球員工捐逾4.6億元

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達娟鉅額款項。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯戰爭殃及平民。美國晶片製造商輝達公司及員工向對平民提供支持的以色列及外國非政府組織捐款1500萬美元（約新台幣4億6650萬元）。

路透社報導，輝達公司（Nvidia）今天表示，逾30國的數以千計員工在一項對受到這場戰爭影響民眾提供幫助的特別計畫中合計捐款500萬美元，公司加碼一倍捐出1000萬美元。

輝達指出，這是公司成立30年以來最大筆人道主義募款。

輝達副法務長羅森柏格（Gideon Rosenberg）說：「看到在以色列和全球各地輝達家族如此慷慨解囊，我們引以為傲，並且對他們祈願同事歐爾（Avinatan Or）和遭哈瑪斯（Hamas）俘虜其他人質平安歸來誌謝。」

「世界各地員工真誠關懷真的讓我們受到鼓舞。」

據全球知名職場社群平台領英（LinkedIn），30歲的歐爾自從2022年4月以來任職輝達擔任工程師。他與女友阿加瑪尼（Noa Argamani）和其他近240人於10月7日在諾瓦音樂節（Nova music festival）遭到哈瑪斯俘虜，其中有些人後來獲釋。

輝達表示，也已對從以色列北部和南部撤離的家庭捐助數以百計電腦，其約克尼恩（Yokneam）員工餐廳則已提供數千份熱食。

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