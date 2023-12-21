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傳以色列提議停戰7天換40名人質　哈瑪斯拒絕

▲▼ 以色列與哈瑪斯的衝突仍持續進行中。圖為2023年12月20日的加薩建築群，明顯遭到破壞。（圖／路透）

▲以色列與哈瑪斯的衝突仍持續進行中。圖為2023年12月20日的加薩建築群，明顯遭到破壞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及官員透露，哈瑪斯20日拒絕以色列提出的停火一周交換40名人質的提議，還說在以色列停止加薩走廊的軍事行動之前，不會討論釋放以色列人質的問題。

綜合華爾街日報、以色列時報報導，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）20日抵達埃及開羅與情報官員會面，他此行的目的是為加薩爭取停火以及更多人道主義援助，這是他自哈瑪斯10月7日發動攻擊以來第二次到訪埃及。

▲▼ 哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh） 。（圖／路透）

▲哈瑪斯領導人哈尼雅20日抵達埃及開羅與情報官員會面。（圖／路透）

報導指出，以色列提議釋放約40名人質，包括淪為人質的所有婦孺，以及需要緊急醫療救助的高齡男性，作為交換，以色列將停止在加薩所有空中與地面行動一周，允許更多援助進入加薩。

但據傳哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）告訴埃及調解方，以色列必須先停止在加薩的進攻行動，才會討論任何潛在的協議。另外，伊斯蘭聖戰組織還要求以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯，以換取所有剩下的約100名人質。

只不過以色列早已表明不會停止軍事行動，這狀況等同無法啟動談判。但埃及官員表示，哈瑪斯拒絕這項提議不應被視為談判失敗，而是為了迫使以色列做出更多退讓。

在11月停火期間有105名人質獲釋，據信目前仍有129名人質待在加薩走廊，但並非所有人都活著，先前已尋獲8名人質遺體，還有3人遭到以軍誤殺。另據以軍取得的最新情報，被哈瑪斯抓走的人當中有21人死亡。

另據路透報導，在卡達與埃及的斡旋之下，停火與釋放人質的密集談判正在進行中。以色列官員告訴CNN，談判正在進行中。美國總統拜登同樣在周三表示，並不預期即將達成釋放人質的協議，但正在推動中。

▼在叔叔陪同下，以色列女子拿著父親的照片回到貝埃里（Kibbutz Be`eri）父母家。（圖／路透）

▲▼ 在叔叔陪同下，以色列女子拿著父親的照片回到貝埃里（Kibbutz Be`eri）父母家。 。（圖／路透）

▲▼ 在叔叔陪同下，以色列女子拿著父親的照片回到貝埃里（Kibbutz Be`eri）父母家。 。（圖／路透）

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