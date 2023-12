替以色列士兵擋下子彈！　蘋果iPhone「防彈神機」型號曝光

▲蘋果iPhone X替以色列士兵擋下子彈。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果iPhone系列手機除了有強大的拍照、軟體應用功能外,令人想不到的是,它在戰場上居然也能發揮作用。先前有一名以色列士兵不幸被子彈擊中,而這顆子彈不偏不倚地打在他的iPhone上,奇蹟般地「防彈」功能,讓他撿回一條命,外媒也推測,這台iPhone的型號應是2017年推出的iPhone X。

綜合外媒報導,有一名以色列士兵在前線遭子彈擊中,沒想到這顆原本會擊穿他胸膛的子彈,居然不偏不倚地打在他口袋內的iPhone,讓他幸運撿回一命。從曝光的畫面可以看到,這支iPhone的螢幕被子彈打出了一個明顯的洞。

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.



So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.



“You are our heroes and together we will win"



Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families ♥️ pic.twitter.com/FN2epHGbAa