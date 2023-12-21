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哈瑪斯衛生部：加薩走廊「2萬人慘死」　專家認為死亡人數被低估

▲▼以色列軍空襲摧毀加薩南部拉法的建築物，巴勒斯坦人在殘骸下尋找屍體與倖存者。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍空襲摧毀加薩南部拉法的建築物，巴勒斯坦人在殘骸下尋找屍體與倖存者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列，引發以色列國防軍針對加薩走廊實施報復性攻擊，在包圍封鎖、接連實施空襲並投入地面部隊作戰後，加薩至今已經有超過2萬人喪命，占該地區總人口的百分之一。不過專家卻認為，加薩的死亡人數可能被低估。

根據BBC，加薩走廊由哈瑪斯所控制的衛生部在統計後指出，自從以色列與哈瑪斯雙方之間爆發衝突以後，平均每天有將近300人死亡，這個數據還不包括為期7天的停火。然而，統計死亡人數對於任何爆發戰爭的地區而言是一項挑戰，也因此世界衛生組織東地中海區域辦公室緊急事務主任布瑞南（Richard Brennan）坦言，他認為上述數據是可信的。

前聯合國副秘書長布朗（Mark Malloch Brown）則認為，加薩的死亡人數可能被明顯低估。他於稍早接受BBC第4頻道的電台節目專訪時，將加薩局勢比喻為地震，而所到之處都是瓦礫堆，「通常在這種情況下，當你能夠清理建築物，並在建築物下面發現那些悲慘的傷亡人員時，傷亡人數會翻倍。」

布朗點出關鍵之處，「這是現代衝突中，平民死亡比率最高的一次。」

至於耶魯大學人口健康科學家Dani Poole則點出，分析這些加薩死亡人數統計是否可靠，其中一個方法便是觀察歷史趨勢，「巴勒斯衛生部的數據歷來與聯合國的獨立估算一致，甚至與以色列外交部的數據不謀而合」；她還表示，應該將統計數據與其他數據來源進行比較。

Dani Poole舉聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）被殺害的工作人員數量為例，因為UNRWA工作人員的死亡率恰好和加薩整體的死亡率相似。另外，她也點出，其實只有當人們被帶到醫療機構或停屍間，才會被統計在（死亡率）內。

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