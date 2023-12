紅海以外第一宗！以色列貨船「印度外海」遭無人機攻擊　船上起火

▲MV Chem Pluto在印度外海遭遇無人機攻擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

自哈瑪斯10月7日血腥襲擊以色列以來,伊朗支持的什葉派激進團體「胡塞武裝」(Houthis)就不斷在以色列航運命脈「紅海」展開攻擊。在不少船隻宣布改道,23日竟傳出有和以色列相關的貨船在印度海岸遭遇無人機襲擊,成為首宗在紅海以外發生的攻擊事件。

Today was an important day.



A suicide drone launched from Iran struck the Israeli-linked tanker MV Chem Pluto 350 km off the Indian coast.



The vessel is carrying crude oil from Saudi Arabia to India. 20 Indian sailors are on board.



Iran is attacking Saudi and Indian interests pic.twitter.com/DmfQzlxuS9