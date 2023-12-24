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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲造勢又蹭韓　趙少康酸：高雄韓粉都冒牌！昨晚凱道才正牌

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚間出席由韓粉陳清茂舉辦的韓粉、柯粉、郭粉「三粉大造勢」，更爆料當年在北市長任內有幫韓國瑜準備好辦公室，如果韓國瑜有來當市政顧問，「現在副總統搭檔應該是他」，外界認為又在蹭韓搶聲量。國民黨副總統候選人趙少康今（24）日表示，隨便柯文哲要怎麼講，問題就是沒發生，而高雄韓粉是冒牌的，打著韓國瑜名號要韓粉支持柯文哲，昨晚韓國瑜到國民黨場子也有直播主，那才是正牌韓粉。

柯文哲昨晚在「三粉大造勢」致詞時提到，當初民進黨為爭搶北農總經理的位置，將韓國瑜鬥走，他本來想要延攬韓國瑜擔任有給職市政顧問，甚至連辦公室都找好、桌椅也準備好了，民進黨卻表示他和韓國瑜交情那麼好，民進黨很難信任他，韓國瑜為了避免造成他的麻煩，因此辭去市政顧問一職，否則現在的副手應該就是韓國瑜。

對此，趙少康今日上午陪同國民黨立委賴士葆到木柵市場拜票，受訪時笑說，隨便柯文哲要怎麼講，問題就是沒發生，「講這些不就是白講了？」若柯文哲如果同意當侯友宜副手，他今天早上就不用這樣出來吹風、面對大家。

趙少康也強調，韓國瑜昨晚在國民黨的凱道造勢晚會，也有很多直播主到場支持，那才是正牌，有些是冒牌，打著韓國瑜的名號號召韓粉支持柯文哲，正牌、冒牌要分清楚，「韓國瑜就是國民黨不分區第一名，韓粉當然要支持國民黨，支持侯康配！」

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