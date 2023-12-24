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直擊／賴清德桃園虎頭山冒雨造勢　「蹽落去」熱舞飆歌

▲唱土地的歌，拚咱的希望-桃園場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天冒雨出席「唱土地的歌，拚咱的希望」桃園場造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／桃園報導

總統選舉倒數20天，民進黨總統候選人賴清德今（24）中午前往桃園虎頭山上的明倫三聖宮，在13度低溫中冒雨與民眾一同排出「台灣WIN得美（台灣贏得美）」的「灣」字。儘管大雨不斷，他仍未穿雨衣、與5位黨籍立委及立委候選人同台，高呼「1人拉10票，這裡有1000人，拉1萬票好不好？」活動尾聲更與支持者一同跳舞，手持麥克風飆歌，場面相當溫馨。

賴清德今天展開最後一天「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖行動，上午離開新竹市之後，一路北上來到桃園龜山，該區被視為今年立委選舉指標激戰區，立委鄭運鵬爭取續留國會，面對國民黨市議員牛煦庭挑戰。

賴清德登台時一一推薦與會的立委鄭運鵬、黃世杰、立委候選人彭俊豪、范綱祥、劉仁照，也不忘推薦民進黨禮讓的無黨籍立委趙正宇服務在地，要給予支持。

▲唱土地的歌，拚咱的希望-桃園場。（圖／記者呂晏慈攝）

賴清德致詞時表示，這幾天走到全台每一個縣市，邀請全國鄉親一起唱出土地的歌，「挺台灣應援曲」及「路」兩首歌，代表自己當選總統後，將會堅持咱的路，且會沿路唱歌，無路咱就蹽溪過嶺；這次的選舉不只是他個人的選舉，也是全體台灣人的選舉，要選出能夠帶來快樂、希望的總統，也要選區能夠帶來建設、國家願景的總統。

他除了全程跳出「挺台灣應援曲」應援舞蹈，在嗨唱競選歌曲「路」期間，也高舉右手比出競選號次2號，歌曲結束後，拿著麥克風與支持者互動說，「太感動人了，讚讚讚，風這麼大，大家都沒有離開，唱歌這麼熱情、這麼有感情，真的感謝大家」。

此外，賴清德提出「均衡台灣，國家建設計畫」，他說，將透過5大建設，把桃園打造成台灣新矽谷、國家新門戶，首先是加速桃園鐵路地下化工程、機場捷運延伸到中壢火車站5年內完工等，其次是透過航空城規劃，讓機場不再只是轉運站，還會成為經濟發展的「聚寶盆」，第三是讓桃園成為桃竹苗大矽谷的領頭羊。

賴清德表示，第四是強化公共建設，包括確保用水，以及至少投資85億元興建部桃第二醫療大樓、研議在中壢興辦新醫院，針對三明治世代困境，他將持續推動準公托、增加老人共餐聚點，第五是大力建設社會住宅，目標未來8年竹竹苗生活圈社宅目標達4萬2千戶，其中中央直接興建1萬1500戶，也將有限制性的社宅租金法規，租金不可以一直調漲上去。

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