比較藍白造勢大不同！　他評藍像「家」：少個人丰姿、多團結力量

▲國民黨凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數20天，各陣營都積極展開大造勢活動，國民黨昨日在凱道舉行晚會集結黨內大咖不畏雨力挺，主辦方更宣稱現場與會者破8萬；民眾黨則一連跑桃園、新竹市和高雄市3地，晚間在岡山的「三粉大造勢」人數也突破5萬人。對此，國民黨前立委陳學聖24日就在臉書比較藍白造勢大不同，國民黨更像一個「家」，少了個人丰姿，多了團結力量。

▲民眾黨高雄岡山「三粉大造勢」。（圖／記者袁茵攝）

陳學聖坦言，昨天看了藍白各自的造勢，必須承認，藍白真的大不同。他指出，在凱道前的藍營支持者，大多年紀較長，走過冷戰、走過貧瘠，知道眼前幸褔得來的不易，所以即使天冷雨寒，也要站出來，堅持著；相對在新竹、高雄白營的造勢，就年輕活潑許多，主角就一個，大家也就是衝著民眾黨總統候選人柯文哲來，如同一場嘉年華，像是一個人的輕旅行。

此外，陳學聖提到，柯文哲曾說「台灣意識型態不要那麽濃」，他直言，「我也想，但不可能！」，因為國家的未來走向，大家都是綁在一起的，不管你喜不喜歡，我們都沒有閃躲的空間。

陳學聖認為，也許你不喜歡藍營的「沈重」，畫面中也總少不了父執輩的形象，但不要忽略這就像一個「家」，有不同輩分的人，分別扮演、承擔著不同的角色，這就是代代傳承，少了個人的丰姿，但成就團結了整個家的力量，這也是為何昨晚這麽多藍營明星級縣市長、民代登台，連畫面都只有輕輕帶過，更遑論沒有說到話，因為大家就是用小我來努力成就一個大我。

「看懂了，後面20天的時間，藍白不同世代間就好好自行對話吧！」，陳學聖最後喊話，檯面上政治人物做不到的，就讓人民、由下而上，相互對話，做出自己最好的選擇。