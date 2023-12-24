見蕭景田遭疑挺黑金　趙少康轟很惡意：民進黨不要更生人的票？

▲國民黨副總統候選人趙少康致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前赴彰化拜會彰化農業理事長蕭景田，三立新聞報導趙少康一向營造嫉惡如仇的形象，卻拜訪涉及賄選案的蕭景田。趙少康今（24）日上午陪同台北市文山區立委候選人賴士葆至木柵市場掃街拜票，受訪時主動回應相關報導，批評《三立新聞》的報導很惡意、有敵意，他拜會這麼多人，媒體確挑出來抹成拜訪黑道，「這很無聊！」

趙少康續指，媒體說蕭景田跟林杏兒案有關，但檢察官要起訴林當選無效，法官都否決了嘛，他有什麼罪？他被起訴就有罪？媒體這樣念法律的嗎？而且被起訴的人很多，檢察官政治起訴的也很多，如向心夫婦還被他媽限制出境幾百天了，他們連別人都不能接觸嗎？

趙少康表示，蕭景田幾十年前犯過罪，稍微查了一下新聞看了很奇怪，台灣過去幾年每年平均假釋出獄的有3萬人，幾十年下來有百萬人，民進黨跟賴清德要不要宣布「更生人的票都不要、更生人都是黑道、更生人都跟犯罪有關」？

趙少康進一步反批，民進黨自己的陳哲男、蔡啟芳、黃承國，族繁不及備載，要不要列給大家看。最後，趙再次為自己抱屈，「那麼多人之中，為何要把黃承國（口誤，應是蕭景田）挑出來，說我去拜訪黑道，何必這樣子呢？很無聊嘛！三立不要這樣，不知道是記者個人還是她上面長官要求，希望傳達一下，告訴三立老闆，我很不滿意！」