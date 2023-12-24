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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜中台灣造勢湧6萬人　高喊「中部贏，台灣就贏」

▲侯友宜中台灣造勢（圖／記者白珈陽攝）

▲侯友宜中台灣造勢，現場吸引破6萬人，侯友宜高喊「中部贏，台灣就贏」。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

2024總統大選剩下最後20天，國民黨在台中烏日舉辦大型造勢活動，在前立院龍頭王金平全力動員下，現場1個多小時就湧入超過6萬人。侯友宜大約11點大進場，現場情緒沸騰到最高點，支持者高喊「凍蒜、凍蒜」。侯友宜表示，中台灣是決戰點，只要中部贏、全台灣就贏，呼籲支持者大家一起拚勝選，迎回中華民國。

今日造勢大會，包括全國侯康後援會總會長王金平、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣議長李文斌、雲林縣副縣長謝淑亞、全國侯康後援總會執行長李乾龍、國民黨副主席連勝文、侯康後援總會中台灣總會長江啟臣及中台灣黨籍提名立委皆到場力挺。活動在烏日高鐵旁舉辦，主辦單位布置約3萬1000張椅子，但全被支持者坐滿，高鐵周邊還有許多大型遊覽車到活動散場都還塞在車陣外。

侯友宜提到，昨天在凱道，寒風狂吹，又不時飄雨，但現場湧進8萬名關心台灣未來的支持者，讓他相當感動。侯友宜強調，大家要思考，未來台灣這塊土地要如何發展？未來總統要將台灣帶到哪裡？可以讓台灣比現在還要好、可以重新在國際舞台，可以讓子女在這裡好好生活呢？答案就是侯友宜以及趙少康，希望大家一起拚，拚到最後一哩路。

▲侯友宜中台灣造勢（圖／記者白珈陽攝）

▲侯友宜高喊，要贏回中華民國、贏回台灣，中台灣就是關鍵，2024大選是台灣命運的紅綠燈口。（圖／記者白珈陽攝）

侯友宜痛批，民進黨執政下，補助分藍綠，對不同縣市人民大小眼，許多建設都卡在中央，無論地方首長怎麼拜託，只差沒有跪下，但民進黨不要就是不要，未來侯友宜當總統，一定會改變縣市不平等的狀況，為中台灣拚發展。

侯友宜表示，小時候帶著50元北上就讀警官學校後，受到國家人民的栽培才有今天，因此他有兩個媽媽，一個是親生母親，而他的第二個媽媽中華就是民國，為國為民、清廉做事，就是自己一生秉持的信念。

侯友宜也砲轟，民進黨現在已經沒招，所以抹紅、抹黑他，但他都無所畏懼，就像過去從警時，接到黑道恐嚇電話也不怕，「用生命守護國家人民，就是我一生在做的事，我一定拚到底！」

▲侯康造勢。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場布置３萬多張椅子座無虛席，更有許多遊覽車卡在外圍無法進入現場周邊。（圖／記者白珈陽攝）

侯友宜高喊，要贏回中華民國、贏回台灣，中台灣就是關鍵，2024大選是台灣命運的紅綠燈口，台灣的命運由2300萬人一起決定，拜託所有中部鄉親跟侯友宜逗陣拚，「中部贏，台灣就贏，一起贏回台灣的安定繁榮！」

王金平表示，接下總會長後，整合的過程都非常順利，今天中部鄉親踴躍出席，正是支持侯康配當選的最大動力，面對全國有六成希望政黨輪替的民意，無論如何都要集中力量，讓侯康配高票當選，也讓國民黨的區域、不分區立委席次最大化，國會過半。「兩岸和平、國家安全、經濟發展，就由侯康配來顧！」

王惠美表示，民進黨執政8年，無法解決缺水、缺電、缺土地、缺人力的困境，疫情期間人民還缺口罩、缺疫苗、缺快篩，只要欠什麼，民進黨就賺什麼，這樣的政府要讓它下台！過去民進黨選完後，拍拍屁股就走人，不在乎中台灣的需求，捷運延伸彰化、南投統統被卡關，彰化二林精密園區二階環評送中央三年多，更遲遲不審，「中部地區不是二等公民！拜託中台灣鄉親作伙支持侯友宜，替中部地區完成建設！」

許淑華表示，民進黨執政，長期資源分配不均，為了不讓中部縣市有所表現，用盡各種方法阻撓地方政府，這次要用選票教訓民進黨，讓民進黨聽到中台灣的怒吼，看到中台灣的團結！讓國民黨執政，才有機會讓中台灣抬頭，民主要制衡，政黨要輪替，請大家支持侯友宜、趙少康，國民黨中台灣立委全壘打，共同團結下架民進黨。

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