侯友宜「凱旋苑」1坪租金比101還貴　趙少康：民進黨逼出來的

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數，民進黨總統候選人賴清德日前宣布將萬里老家公益信託捐出，隨後抨擊國民黨總統候選人侯友宜家凱旋院，一坪租金比101還貴，5坪大房間月租費1萬6千多元，喊話侯應把凱旋院公益信託，免費提供給學生住。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（24）日反嗆，租金貴是民進黨逼出來的，籲房租較貴的學生應該找民進黨算帳，「民進黨應該補貼他們」。

趙少康今日上午陪同台北市文山區立委候選人賴士葆至木柵市場掃街拜票，會前被問起侯友宜文化大學凱旋苑爭議。趙少康批評，賴清德就是喜歡模糊焦點，否則就是邏輯觀念不清，這是合法與非法的問題，「賴清德違建是非法，侯友宜的文化大學用地是合法」，賴不能將合法、非法混為一談。趙質疑，非法的要捐作公益，合法的為何要捐作公益？賴清德將不同層次攪和，讓大家是非不分。

趙少康進一步指出，侯友宜第一次選新北市長時就被追殺文化大學宿舍爭議，文化大學位於山裡，加上禁建，土地與房子都少。宿舍原本是侯友宜太太與學校直接簽約，4人住1間寢室，被民進黨追打後交給物業公司簽約，改成1至2人住1間寢室，住客減少價格一定有差，趙認為這是民進黨逼出來的，現在又回頭說房租太貴。

趙少康表示，大家沒有忘記歷史過程，若照原本由侯太太與文化大學簽約、4人住1間房租一定比較低，並籲房租較貴的學生應該找民進黨算帳，「民進黨應該補貼他們！」