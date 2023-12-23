談農地爭議　柯媽：沒有違法的事「還說柯文哲是田僑仔」

▲民眾黨總統候選人柯文哲母親何瑞英（中）、父親柯承發（右）與無黨籍立委候選人柯美蘭（左）出席「新竹新未來-Team KP 新竹造勢活動」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選進入倒數，民眾黨候選人柯文哲爆出農地違法當停車場使用，儘管火速處理，宣布刨除外並把多年來累積約120萬的租金收入全數捐出，但仍遭到綠營質疑。民眾黨23日在新竹市舉辦大造勢活動，柯爸柯媽、柯妹柯美蘭也出席，會前被問到是否委屈？柯媽媽表示，委屈隨別人講、不要理他們，「沒有違法的事」，他們卻說柯文哲是「田僑仔」。

隨著大選腳步接近，選戰也進入白熱化階段，三組總統候選人也啟動全台造勢活動，走入全國各地基層與選民互動，拉抬聲勢。民眾黨23日舉辦《新竹新未來-Team KP 新竹大造勢》，柯文哲預計3點30分出席並發表演講，宣示打造美好台灣的決心。

柯文哲日前被爆出持有新竹市一筆農牧用地鋪設柏油，且違規租給遊覽車業者多年，引來綠營攻擊。為此，柯文哲先是淨空遊覽車，更安排大型機具進駐，22日正式開工刨除。

面對批評，柯文哲解釋，該土地是2008年新竹市4位醫師、包括台大的學長找上他的父親合買，但柯父覺得自己不是醫生，因此改請他出資，所以持分5分之1，但當年買下時就有鋪上水泥，但他不會賴皮，將該處回歸農地使用。