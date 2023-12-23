柯文哲拋「新對話、新安全、新民主」　酸賴清德做不到、侯友宜沒經驗

▲民眾黨總統候選人柯文哲（中）與副手吳欣盈（左）出席「新竹新未來-Team KP」造勢活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／新竹報導

2024總統大選進入倒數21天，民眾黨23日在新竹市舉辦大造勢活動，總統候選人柯文哲致詞時提出「新對話、新安全、新民主」，指民進黨跟中國完全不對話、國民黨是跟中國對話得非常曖昧，民眾黨沒有台獨黨綱的包袱，也沒有九二共識的包袱，所以可以真正做到台灣自主、兩岸和平。他強調，柯文哲是唯一能跟中國大陸在對等尊嚴基礎上有效交流的人選，8次的雙城論壇跟世大運，已經證明柯文哲有能力跟中國相處談判，「賴清德是做不到的，侯友宜是沒有經驗」。

柯文哲說，他個人非常反對民進黨在自己的同胞裡製造分裂、製造仇恨，當然更重要的，民眾黨要建立一個清廉勤政的政府，這才是現階段最重要的目標，「我們要一起努力建立一個不分你我，拒絕分裂仇恨的社會」。

「我們永遠要思考，我們要留下什麼樣的台灣給下一代。」柯文哲說，從2000年到現在，台灣經過3次政黨輪替，24年過去，當年出生的孩子現在24歲，他們有過得更好嗎？台灣有更往前進步嗎？所以，在這地方他要跟大家宣誓，「2024在台灣歷史上到底是什麼意義？他是一個選擇，要選擇清廉勤政還是貪污腐敗？我們要選擇一個新政治還是舊勢力？所以我們一定要把台灣贏回來，把國家交還給人民」。

接著柯文哲說，在未來的時間，如果台灣出現新政府，我們有3件事要做，「新對話、新安全、新民主」。首先，對話非常重要，「民進黨跟中國完全不對話、國民黨是跟中國對話得非常曖昧」，民眾黨沒有台獨黨綱的包袱，也沒有九二共識的包袱，所以可以真正做到台灣自主、兩岸和平。

柯文哲說，台灣自主就是必須保有現在民主自由的政治制度跟生活方式，「在這基礎上，我們願意跟大陸交流」。他舉例，2000多年前，雅典只是希臘城邦的一個，但是卻是人類民主的起源，「星星之火足以燎原，從一個小小的城邦開始到今天，民主政治已經變成世界主流」。

柯文哲表示，新竹如果要作為台灣新政治的起點，不是只有一個城市而已，「我相信，從這地方，總有一天會是全台灣都一體奉行的，所以各位鄉親我需要你的幫忙，讓我們達到這目標」。柯說，要相信民主自由的普世價值，相信大家的努力不僅從台灣，甚至有一天也會改變中國大陸，「我不相信中國永遠不會有民主自由」。

所謂的新安全，柯文哲提到，未來的時間全世界仍然是中美對抗局勢，希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子。但是，面對中國，還是要備戰不畏戰，能戰不求戰，「更重要的，我們要向全世界保證，在現階段，我們沒有要去統一但是也沒有要台獨」，現階段就是要保有目前台灣擁有的民主自由制度，這才是中間路線真正要做的事。

柯文哲說，三組候選人中，他是唯一能夠跟中國大陸在對等尊嚴基礎上有效交流的人選，8次的雙城論壇跟世大運，已經證明柯文哲有能力跟中國相處談判，「賴清德是做不到的，侯友宜是沒有經驗」。

柯文哲提到，賴清德當總統不可諱言的，台海戰爭風險還是會升高，另外，台灣的經濟一定會出問題。近來中國又說ECFA的石化原料要開始課稅，所以不希望民進黨反中的失去理智，但是也不希望國民黨完全的親中，「特別是侯友宜選擇趙少康當副手後，很清楚他們開始整個往中國靠過去」。

「在這情況下，民眾黨不反中也完全不親中，就是要做台灣自己。」柯文哲強調，這場選舉是要選台灣的總統，不是要選美國的州長、也不是要選中國的省長，「就是要選中華民國的總統」。

至於新民主，柯文哲說，他當總統台灣才有可能擺脫藍綠惡鬥泥沼，才有可能建立真正的聯合政府，才有可能建立真正清廉勤政的政府，因為過去8年在台北市已經證明，認真工作、正正當當，不需要複雜的政商關係也可以推動政務的發展。此外，更不需要跟藍綠兩黨糾纏不清，還是可以做得很好。所以，新的對話、新的安全、新的民主，這是我們台灣在未來幾年需要的。

「當然，要達到這目地，要拜託大家，政黨票一定要投民眾黨。」柯文哲說，在現階段先做到立法院三黨不過半，才能夠讓立法院避免兩極對抗，「大家想想看，過去30年在立法院不是打架、丟預算書甚至丟豬內臟，他們有辦法真的坐下來討論事情嗎？」

柯文哲強調，過去4年，民眾黨在立法院已經證明，可以理性、務實、科學的討論問題，可以在不同議題跟不同政黨合作，只要他們講得有道理，因此，讓一個理性的民眾黨在立法院有足夠席次可以產生關鍵的制衡力量，我相信對整個台灣歷史發展是正面的。