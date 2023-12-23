分析柯文哲「人設崩壞」　 吳子嘉預估支持度：攻頂可能性不存在

▲民眾黨總統候選人柯文哲（中）與副手吳欣盈（左）。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》第94波民調，民眾黨柯盈配支持度則為17.7%排名第三。《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，他原本認為這周柯文哲有機會衝上20％，但卻被爆出爭議，雖不會崩盤，但要攻頂可能性已經不存在。

吳子嘉在《關鍵時刻》說，柯文哲本來上個禮拜拚命衝刺，桃園、台南各種好消息，這種氣勢原本有機會衝上20％，但卻被爆出炒地皮，這跟他主張的居住正義背道而馳。

吳子嘉指出，這個問題不是賺多少錢捐多少錢的問題，是你用高道德標準攻擊政敵，你自己變成聖人、完人形象，結果卻被發現你是小人，面臨的是人設的崩壞，這個之間落差很難在民調上有變化，髓然有柯粉堅定支持，不會崩盤，但要攻頂可能性不存在。

針對自家農業用地爭議，柯文哲火速處理，22日開挖刨除水泥，並宣布農舍及停車場租金收入將捐給新竹市政府社會處，農舍部分捐出收入共計1,075,000元，停車場部分捐出合計269,160元。

面對批評，柯文哲也解釋，該土地是2008年新竹市4位醫師、包括台大的學長找上他的父親合買，但柯父覺得自己不是醫生，因此改請他出資，所以持分5分之1，但當年買下時就有鋪上水泥，但他不會賴皮，將該處回歸農地使用。

民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月18日至20日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1322人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。經費來源為美麗島電子報。