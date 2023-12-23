2024要選台灣的總統　柯文哲：不是選美國州長也不是選中國省長

▲民眾黨總統候選人柯文哲（中）與副手吳欣盈（左）出席「新竹新未來-Team KP」造勢活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／新竹報導

2024總統大選進入倒數，民眾黨總統候選人柯文哲今日返回故鄉新竹舉辦大造勢活動，柯文哲致詞時提出「新對話、新安全、新民主」主張。在新安全部分，柯文哲說，只有他能在對等尊嚴基礎上與中國大陸對話，「賴清德是做不到的，侯友宜是沒有經驗」；他指出，民眾黨不反中也完全不親中，就是要做台灣自己。」柯文哲強調，這場選舉是要選台灣的總統，不是要選美國的州長、也不是要選中國的省長，「就是要選中華民國的總統」。

在新安全部分，柯文哲提到，未來的時間全世界仍然是中美對抗局勢，希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子。但是，面對中國，還是要備戰不畏戰，能戰不求戰，「更重要的，我們要向全世界保證，在現階段，我們沒有要去統一但是也沒有要台獨」，現階段就是要保有目前台灣擁有的民主自由制度，這才是中間路線真正要做的事。

柯文哲說，三組候選人中，他是唯一能夠跟中國大陸在對等尊嚴基礎上有效交流的人選，8次的雙城論壇跟世大運，已經證明柯文哲有能力跟中國相處談判，「賴清德是做不到的，侯友宜是沒有經驗」。

柯文哲提到，賴清德當總統不可諱言的，台海戰爭風險還是會升高，另外，台灣的經濟一定會出問題。近來中國又說ECFA的石化原料要開始課稅，所以不希望民進黨反中的失去理智，但是也不希望國民黨完全的親中，「特別是侯友宜選擇趙少康當副手後，很清楚他們開始整個往中國靠過去」。

「在這情況下，民眾黨不反中也完全不親中，就是要做台灣自己。」柯文哲強調，這場選舉是要選台灣的總統，不是要選美國的州長、也不是要選中國的省長，「就是要選中華民國的總統」。