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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

▲▼時代力量不分區提名人林依瑩（左二）、時代力量秘書長李兆立（右一）。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量不分區提名人林依瑩（左二）、時代力量秘書長李兆立（右一）。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數21天，根據近期民調，時代力量國會席次面臨5％保衛戰，對於接下來選戰策略，時代力量秘書長李兆立今（23日）受訪時表示，未來會讓更多人看到時代力量是真正本土、進步第三勢力，也不只是理念部分，更透過不分區提出實際政策。至於是否對總統大選表態？李回應，國防、外交政策會成為時代力量重要參考，要看哪個候選人能更符合時力的理念。

對於接下來的選戰策略，李兆立表示，策略非常簡單，就是讓更多人看到時代力量是真正的本土、進步第三勢力，也不只是理念部分，也提出像林依瑩這樣的候選人，當藍綠白長照政策都鎖在量，但林依瑩提出質量並重的專業政策。

李兆立指出，未來也透過強調時代力量作為第三勢力的堅定立場、不畏艱難，或許很多人堅持不住離開，選擇更輕鬆的道路，但時代力量不會，這樣的堅毅跟耐性展現在時代力量身上，接下來會讓大家看到這樣的特質，台灣需要這份政治力量，讓藍綠把持的政治環境回歸正常。

至於是否對總統大選表態？李兆立直言，要看哪個總統候選人可以更符合時力的理念，總統職權部份，國防外交政策會成為時代力量重要參考，內政方面，也希望候選人回應時力代表人民提出的疑問，真正解決人民需求，這才是保護國家、照顧人民的方式。
 

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