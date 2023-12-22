台新銀行「您的一票、決定愛的力量」　台東再創12家團體全上榜佳績

▲台新銀行「您的一票、決定愛的力量」，台東12家團體全上榜 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學公益傳播中心等單位共同舉辦第14屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，日前舉行捐贈典禮，共捐出3,260萬元，有160家團體及個人獲頒公益基金，其中，台東縣內12家團體參與今年度票選，結果全部上榜。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，今年活動計309家團體及個人參與票選，其中社福領域(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)增發1,625萬元，在原72個獎項外，增發75個獎項，台東縣政府社會處長期協助推動，今年又創12家團體上榜佳績，實屬難得，另針對未入選團體，台新將協力媒合天使團資源。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍感慨世界動盪紛亂，活動中看見台灣社會的愛與善良，尤其社福互助的精神更難得可貴，台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋指出，台新公益平台看見各地中小社福需要，穩健的責信機制使行善跨越地緣，捐助社會角落。台灣尤努斯基金會執行長王絹閔表示，今年投票戰況激烈，將新捐一名特別獎鼓勵，殷盼社福要開創永續商業模式，解決社會問題並朝向自給自足。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊補充，今年「復能自立」領域得獎提案，將復能訓練結合時下熱門的AI與沉浸式互動體驗，精準並個別化提供復能活動，為長輩生活添加樂趣。

頒獎當天台東縣政府社會處處長陳淑蘭也親自到場祝賀12家團體，陳淑蘭感謝台新持續舉辦「您的一票，決定愛的力量」這麼有意義的活動，透過活動讓台東社福團體被看見，面對促票挑戰，台東縣政府社會處全力配合活動一起動起來，到各大景點、公家機關及各人潮聚集地積極協助社福團體催票，在歷經激烈的網路票選後，台東縣12家社福團體共獲382萬公益基金，讓社福團體更有能力提供弱勢族群更完善的服務，持續將愛散播到各個角落。