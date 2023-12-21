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「五感台東·觸動想像」獲台灣設計BEST100年度設計獎

▲「五感台東·觸動想像 台東城市品牌形象」獲2023台灣設計BEST100年度設計獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「五感台東·觸動想像 台東城市品牌形象」獲2023台灣設計BEST100年度設計獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023 Taiwan Design BEST100名單揭曉，台東縣政府以「五感台東·觸動想像 台東城市品牌形象」榮獲Taiwan Design BEST100年度設計獎，且是台東縣連續第3年獲得該獎項的肯定。

「Taiwan Design BEST100」創立於2012年，是由關注設計風格、新商業趨勢領域的媒體《Shopping Design》成立的獎項，每年皆會由 Shopping Design 團隊評選當年度100件精彩的台灣設計人、事、物，其中獎項囊括年度時人/團隊、年度設計、原創品牌、建築空間、展覽活動與藝文推廣平台等 10 項類別。

縣府文化處說明，2023年台東縣政府委由台東設計中心展開台東城市品牌重塑進化，釋出了全新的台東城市品牌識別，以「SENSE OF TOUCH 五感台東，觸動想像」為核心價值，轉化台東的「東」字並結合民眾對台東最高的色彩印象「山海藍」，打造具台東意象的城市識別LOGO，另也邀請台東出身的JP SPACE Studio導演蔣承翰打造「形象識別動畫」，並製作縣府一系列識別形象服飾與延伸物（如：公文夾、徽章、獎狀等）。

縣府文化處說明，台東設計中心繼2021年以「台東慢波計畫」獲得 Taiwan Design BEST100「年度在地文化新演繹」後2022年又以「2022 Action Taitung Award」得到「年度藝文設計推廣平台」獎項，台東縣政府已連續3年獲得該獎項肯定。

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