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今晚到明晨最冷！台東縣府啟動低溫關懷　發放熱食及保暖物資

▲台東縣府提前啟動弱勢低溫關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府提前啟動弱勢低溫關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

入冬首波寒流於昨晚來襲，根據中央氣象局預報，預計持續影響至23日清晨，最冷的時間點會在21日晚至22日清晨。為關懷無固定居所的遊民及弱勢民眾，台東縣政府立即啟動「低溫關懷機制」，台東縣政府社會處陳淑蘭處長、台東市長陳銘風於21日共同在社會處前的熱食站，發放熱騰騰的食物及保暖物資，對弱勢族群即時表達關懷。

縣府社會處陳淑蘭處長則指出，縣府對於縣內列冊遊民和街頭輔導對象，提供安置、醫療救助、就業輔導和租屋補助服務，並於每週五下午3點社會處前廣場還提供遊民熱水沐浴車及理髮等服務。另外，社會處也結合臺東就業中心，協助就業輔導並提供工作需求，期望能讓他們有穩定收入及生活；結合人安基金會平安站提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務。

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▲台東縣府提前啟動弱勢低溫關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

同時，因應氣侯日夜溫差變化大，台東縣已於16日啟動遊民低溫關懷系列活動，並加強走動式關懷服務。社會處呼籲社會大眾能對遊民有更多的包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期，能給在街頭流浪的遊民街友多一些溫暖，倘若發現路倒或急需關懷的民眾，都可以聯繫社會處協助。縣民有急難救助物資需求可找縣內各地21間實(食)物銀行協助，也可就近請村里長、公所和社福中心幫忙，諮詢專線社會處社會救助及社工科350731轉215或236。

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