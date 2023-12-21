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公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

▲公東高工由校長李恭榮率創作的老師及同學，將復刻版作品贈送給縣長饒慶鈴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲公東高工由校長李恭榮率創作的老師及同學，將復刻版作品贈送給縣長饒慶鈴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣公東高工師生共同創作，名為「星空中的聖誕奇蹟」的馬槽，受邀參加日前在教廷舉行的2023年「梵蒂岡100個聖誕馬槽」展，校方並於21日由校長李恭榮率創作的老師及同學，前往縣府將復刻版作品贈送給縣長饒慶鈴。

2023年「梵蒂岡100個聖誕馬槽」展8日舉行揭幕儀式，今年代表台灣的馬槽參展作品-【星空中的聖誕奇蹟】The Christmas Miracle in the Starry Sky，是由 天主教會台灣地區主教團推薦，由台東縣天主教私立公東高工陳書賢、謝甄芸等2位老師，以及洪佳怡、邱竇靖童、陳亮維等幾位同學製作完成。公東高工師生以國產柳杉製作，設計的理念是將星空誕生的耶穌的馬槽重新詮釋為一個令人驚嘆且充滿藝術氛圍的場所。他們運用手工油漆彩繪和複雜的複斜面建築木工製作，創造一個獨特的馬槽，讓人們可以深刻地體驗到聖誕的奇蹟和神秘感。

▲公東高工由校長李恭榮率創作的老師及同學，將復刻版作品贈送給縣長饒慶鈴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

21日公東高工李恭榮校長偕創作的老師陳書賢與學生洪佳怡、陳亮維、邱竇靖童，以及蘇秀美修女、陳惠卿修女等7人，到台東縣府贈送「星空中的聖誕奇蹟」的馬槽復刻作品給縣長饒慶鈴，感謝縣長長久以來關心及支持學校，以及謝謝縣長及縣府邀請學校公質平合唱團於明年元旦升旗活動領唱國歌。

饒慶鈴除了恭喜公東高工參予2023年「梵蒂岡100個聖誕馬槽」展，且是今年唯一代表台灣參展的作品，不只是學校的光榮，也是台東之光，讓全世界可以看到台灣，認識台東，以及公東高工技職教育的努力與成績。

公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，木工技術及設計製作的家具獲各界人士青睞喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料技術，公東高工積極投入人才培訓，獲獎的職類多元，顯示學校教學認真、各科學生優秀，已連續好幾年在全國技能競賽、全國高級中等學校學生技藝競賽、台東縣青少年創意發明競賽獲獎無數，未來縣府也會繼續協助學校推動技能教育應用於創作。

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