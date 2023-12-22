爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

▲台東成為全台民船汰舊換新之首辦示範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



睽違25年，台東5艘高齡交通船要汰換新船了！台東縣政府爭取中央約3億經費，希望透過全台第一個補助民船汰舊換新的方式，提高業者汰換船隻的意願，俾利地方及離島交通的永續發展。縣長饒慶鈴表示，預計最快於明年第一艘新船將會投入營運，為往來台東與離島民眾及遊客提供舒適安全、妥善率高的服務。

縣長饒慶鈴表示，政府提供補助給船家汰換新購建船，船家則以好的服務給民眾行的正義。為了提升離島居民行的正義、品質與安全，因此，台東縣政府與交通部航港局共同合作與努力，由台東縣政府成為全台民船汰舊換新之首辦示範，並歡迎全世界民眾一起來享受台東綠島及蘭嶼更高規格的旅遊服務，親身感受離島旅遊的魅力。

縣府交觀處指出，申請補助之新船不僅需提供更佳之服務品質，更需配合相關義務，包括新船舶需符合節能減碳及環保油品規範、及依財團法人台灣設計研究院之美學規範手冊來設計興建新建船舶、並需依規定設置行李櫃／行李架、10年內努力達成船員平均年齡下降、配合取消淡季補貼改以義務無償方式執行6年淡季航班之航運、依規定設置無障礙設施、亦需配合政策進行天災或疏運等緊急調度規劃。