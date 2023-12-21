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員工離職列禮物清單！索討蘋果電腦　網友：老闆認真就輸了

年輕員工離職還向老闆要禮物　知情網友曝老闆認真就輸了

▲馬來西亞1名年輕員工要離職時，向老闆索要離職禮物。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞近日網傳1張離職員工與老闆的聊天紀錄，這名年輕的員工在離職後，竟私訊向老闆索要離職禮物，包括蘋果電腦、6個月分紅及日本旅行。兩人對話曝光後，有網友認為年輕員工只是在開玩笑，老闆認真就輸了，也有網友認為年輕員工這樣與老闆說話十分不禮貌。

近日有張WhatsApp聊天紀錄引起熱議，依據聊天內容，一名年輕員工傳訊息告知老闆自己會在31日離職，老闆也回覆感謝他這幾年的認真工作。沒想到這名年輕員工竟開出願望清單，向老闆索要離職禮物，其中包括蘋果電腦、6個月分紅以及1趟日本旅行。

面對員工的要求，這名老闆並未回應，而是與另1名較年長的員工抱怨現在的年輕人，該名年長員工將對話上傳至小紅書，引起網友熱議。

有部分網友認為，年輕員工要求的禮物這麼昂貴，一聽就是在開玩笑，是老闆沒有幽默感，才會以為對方是真的在要禮物。也有部分網友覺得，年輕員工的玩笑開得太過頭，並表示這樣與老闆講話十分不禮貌，更有網友在留言區向老闆傳授招術，教他如何以開玩笑的方式應對。

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