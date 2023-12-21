煮湯圓要不要退冰？主廚曝秘訣：不破又Q彈　多做1步驟不黏鍋

▲冬至就是要吃湯圓。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

明（22）天就是冬至了，冬至是24節氣中最重要的節氣之一，按照習俗在冬至一定要吃上一碗熱熱的湯圓。而不少民眾在煮湯圓時，會猶豫猶豫冷凍湯圓要不要先退冰，或擔心煮破掉，對此主廚許智勇替大家解答，指出冷凍湯圓可以不用退冰直接下鍋煮，並傳授煮湯圓的秘訣。

根據《健康2.0》報導，主廚許智勇指出，因為湯圓外皮是糯米製成，如果到傳統市場購買未冷凍湯圓，在24小時內食用的話，只需要放在冰箱冷藏，烹煮時直接下鍋即可。至於一開始就購買冷凍湯圓的話，要煮之前無須先退冰，一樣在烹煮時直接下鍋。

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許智勇解釋，因為冷凍湯圓烹煮前如果先退冰，可能會失溫造成湯圓破裂。他也透露，煮湯圓的秘訣是「水要夠、滾水下、小火煮」。水量足夠的狀況下，才不會讓湯圓互相碰撞，而黏在一起、破裂；滾水下可以減少煮湯圓的時間，保持外皮Q彈；小火煮湯圓，可避免湯圓互相碰撞而破裂；煮湯圓時，緩慢攪拌水流，可以避免湯圓黏在鍋底，接著烹煮大約5到8分鐘後，即可享用。

另外，許智勇表示，最近火紅的煎湯圓作法也很簡單。先用低筋麵粉加水混合成麵糊水備用，取一平底鍋加少許的油，將湯圓放入後，開小火煎至單面上色後，翻面倒入麵糊水，加蓋燜煎1分鐘開蓋，待麵糊水收乾即可。

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