通勤時間多久是極限？過來人曝關鍵「時長」：超過疲勞不是蓋的

▲對於部份上班族來說，通勤上下班可能是一場惡夢。（示意圖／CTWANT提供）

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現今大眾運輸工具便利，加上市區房租較昂貴，因此許多上班族會選擇住家裡，或是租在郊區「通勤」前往工作地點，但上下班通勤不僅人潮擁擠，甚至還會浪費不少私人時間。對此，一名網友就好奇發文詢問「你能接受的通勤時間極限是多久？」貼文一出立即引起熱烈討論，釣出許多過來人分享通勤經歷。

該名網友在PTT以「可以接受的通勤時間極限？」為題發文，同時分享1則日本漫畫，漫畫中的主角抱怨通勤時間過長，每天都要花1個半小時，導致他早上睡眠不足，相較之下，他同事的住處離公司僅20分鐘的路程，對此主角不禁感嘆「一早就很有朝氣的傢伙，真令人羡慕」。

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原PO表示，日本人普遍能接受的通勤時間較長，據統計，日本人希望通勤能控制在半小時內，但往往都要花上更久時間，因此原PO也好奇詢問其他網友，「號稱到巷口買飲料都得騎車的台灣，你能夠接受的通勤時間極限是多久呢？」

此文一出，引起熱烈回應，大多數網友認為通勤時間要低於1小時，「騎車單趟45分鐘，大眾運輸1小時」、「我目前單趟1小時，其實就有點累了」、「1小時很極限了，因為假設9點打卡等於8點要出門，再拉長就不行了」。也有人認為應該將薪水列入考量，留言表示「錢給多少是第一，其次極限半小時以內」、「薪水給到位，通勤路也覺得有錢進來，就不會這麼討厭」、「有的工作地方比較遠但是換算時薪高就沒有問題」。

另外，還有不少過來人分享通勤經歷，直呼「基本上超過40分鐘沒得談，累積起來的疲勞不是蓋的」、「以前公司弄去內湖痛苦到死，後來看到公司在內湖就無視，因為公司不會因為他在內湖多給我20K以上」、「被擠壓造成的疲勞也很可觀，不管是肉體還是精神」、「日本通勤時間地鐵那個沙丁魚罐頭，對肉體和精神都是很大的折磨」。

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