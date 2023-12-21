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隔夜菜易產生「內毒素」！毒理專家：微波、水煮、水蒸都沒用

毒物專家招名威不建議民眾食用隔夜菜。（示意圖／pixabay）

▲毒物專家招名威不建議民眾食用隔夜菜。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隔夜菜重新加熱後，是否能食用？近日就有毒理專家在臉書粉專，指出隔夜菜最大問題在於，食物溫度在下降到70至80度以下時，微生物就容易滋生，並因此產生「內毒素」，一般的微波、水煮、水蒸都無法消滅，因此毒物專家不建議民眾食用隔夜菜。

毒理專家招名威今（21）日在臉書粉專提醒民眾，近日天氣寒冷，熱騰騰的食物很快就會涼掉，空氣中的細菌黴菌等微生物，就更容易黏附滋生到食物上。很多人認為食物烹煮後，先蓋上鍋蓋，就可以保暖，也能減少細菌與毒素滋生，事實上因為鍋蓋沒有一起加熱，上面本身還是會有殘留的細菌或黴菌。招名威指出，要妥善保存食物，以致到下一餐還可以安全食用，關鍵在於隔絕外在污染源和完整加熱。

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招名威也說，細菌無所不在，而這幾天下雨，潮濕的環境就會讓食物有發霉的風險。一般而言食物剛煮好的溫度約在攝氏90度至100度，烹煮完溫度開始下降，降至70度至80度以下時，就容易滋生微生物。

至於隔夜菜重新加熱後，是否能食用？招名威表示飯菜最好還是隔餐勿食，在外也最好別放超過1小時。招名威也不建議民眾將剩菜反覆加熱，因為需要將食物加熱至攝氏100度以上，且加熱時間也須達到一定標準，才能確保食物中細菌與毒素被殺光。另外隔夜菜最大的問題在於細菌滋生後會有「內毒素」，加熱溫度可能需要達到160度以上，才能破壞內毒素，一般的微波、水煮、水蒸都無法做到。

招名威更透露，以台灣的溫度、濕度來考量，食物上桌後建議要在1小時內食用完畢，也盡量不要對著食物講話。食物擺放越久、越多人接觸過、溫度降低等都會增加食物細菌的滋生，倘若再放到隔夜，細菌滋生問題會更嚴重。

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