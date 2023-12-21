男友劈人妻「床上很會玩」！她求大家教技巧　網一面倒這樣說

▲原PO表示，男友劈腿人妻，因為她比較懂玩。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

怎樣才叫會玩？近日一位女網友說，男朋友劈人妻，因為她在床上很會玩，還說是她抓不住男生的心，「有沒有不要讓我感覺噁心，但他又能開心的玩法。」眾人直呼，「感情問題一律建議分手」、「學了也別用在他身上吧」。

原PO近日在臉書社團《匿名公社》發文，男朋友劈腿，卻說是她的錯，因為人妻床上很會玩，會吸又會舔，花招很多，因為她都不這樣玩，所以他才劈腿。原PO表示，男友一直叫對方老婆，每天跟人妻傳訊息，這讓她難過到哭，因為她個性較內向。

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原PO強調，「我知道那件事，對很多男生大概都覺得很重要，版上很多男生會劈腿，也許都是因為床事不合？我也盡力在配合不太懂，他說的人妻很會玩，到底能玩什麼，大家到底都怎麼玩？有沒有不要讓我感覺噁心，但他又能開心的玩法？很無助。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「感情問題一律建議分手」、「我教妳怎麼吸怎麼舔還有招式」、「放生吧，妳值得更好的人」、「分手就好了」、「學了也別用在他身上吧」、「床上的事情都是兩方相互的，而不是怪誰沒取悅誰」、「他只是想玩玩，會珍惜人的不會拿人作比較」、「很簡單啊！分手找下一個更好，然後妳就去跟對方人妻的老公告密，讓他嘗一下當小王的後果」，更有人說，「我幫妳！晚上來我房間看我家的貓後空翻」。

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