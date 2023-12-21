想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

▲男為了一杯茶斬首妻子。（合成圖／取自推特與達志圖庫）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名52歲男子因為妻子泡早餐茶的時間比平常久，竟然拿出家中一把鋒利劍，狂砍妻子15刀後斬首，村民聽到慘叫聲趕去現場發現，死者已經倒在血泊中，事發時2人所生的4名孩子都在家中。

事件19日早上6時發生在德里附近加濟阿巴德市(Ghaziabad)的Bhojpur村，52歲男子達拉姆維爾(Dharamveer)早上起來時，發現50歲妻子桑達里(Sundari)竟然沒有先把茶泡好，整個人勃然大怒。

桑達里雖然在丈夫起床幾分鐘前，就已經開始準備泡茶，只是仍需要等待約10分鐘茶才會好，沒想到丈夫竟然生氣把廚具打翻，又衝到樓下去拿鋒利武器，在她繼續用爐火煮茶時，從後方砍她。

鄰居表示，當時在睡夢中的孩子們被母親慘叫聲吵醒，衝到樓上試圖救母，可是被達拉姆維爾揮劍阻止，4人害怕被砍只能回到自己的房間，大兒子後來幫忙報警。

大兒子表示，父親常常需要喝茶，一天會喝個5到6次，每次只要母親不想泡或是準備的時間比較久，父親就會破口大罵，「但我從沒看過他打她，所以當我看到母親躺在地上的遺體時也很震驚」。案件正在調查中。