動物園悲歌！　員工清潔圍欄「遭河馬襲擊」慘死

VIDEO | Suraj, a worker at Wajid Ali Shah Zoological Garden (Lucknow Zoo), was killed in an attack by hippopotamus earlier today. pic.twitter.com/OyXt6xC31a — Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2023

記者羅翊宬／綜合報導

印度北方邦一所動物園昨（18）日發生憾事！一名擁有12年工作經驗的男性清潔工，正當他進入圍欄內進行清潔工作時，突然慘遭個性兇猛的河馬襲擊慘死，另一名男子則設法從籠子裡逃脫，最後幸運生還。

根據《每日郵報》、《印度斯坦時報》，位於印度北方邦的勒克瑙動物園（Lucknow Zoo）於18日發生令人難過的悲劇，今年40歲的男性清潔工蘇拉吉（Suraj）進入飼養河馬的圍欄進行定期清潔工作，豈料卻慘遭失控的河馬襲擊而重傷，另一名員工拉朱（Laju）和管理員則是幸運成功逃脫。

勒克瑙動物園負責人夏爾瑪（Aditi Sharma）表示，事後該隻河馬被立刻關押起來，而儘管清潔工蘇拉吉被緊急送往附近醫院搶救，卻仍不幸回天乏術，留下妻子和一對兒女。

勒克瑙動物園每周一不對外部遊客開放，以方便園方進行清潔作業，清潔工和管理員先前曾接受餵食和清潔的相關訓練。

夏爾瑪透露，擁有12年工作經驗的蘇拉吉在和同事拉朱將動物轉移到一個牢籠後，按照規定進入了圍欄，不過襲擊發生後河馬卻被發現沒有關在另一端，「這隻從坎普爾（Kanpur）艾倫森林動物園（Allen Forest Zoo）帶到勒克瑙動物園的河馬，其實有3個牢籠能夠使用，其中一個供遊客餵食、另一個則供員工打掃時使用。」

夏爾瑪承諾，未來園方將進行詳細調查，釐清造成問題的原因，包括當初兩名清潔工進入圍欄後如何處置河馬。他也感嘆，河馬活活殺死了一名訓練有素的資深員工。