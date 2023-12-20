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33歲媽推嬰兒車「休旅車突然衝上人行道」　1舉動奇蹟逃死畫面曝

33歲媽推嬰兒車「休旅車突然衝上人行道」　一舉動奇蹟逃死畫面曝。（圖／翻攝自推特）

▲休旅車突然撞向推著嬰兒車的女子。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

英國街頭發生驚險事件，一名女子在人行道上推著嬰兒車時，一輛休旅車突然衝到人行道上，直接撞向女子與嬰兒車，路人目睹事件後趕緊上前幫忙，發現女子情急之下把嬰兒車轉到身後方，母女幸運只受輕傷。

事件16日下午4時11分左右發生在西密德蘭郡(West Midlands)索利赫爾市(Solihull)街上，從網路上流傳影片可看到，33歲女子在人行道推著嬰兒車時，一輛休旅車突然往他們的方向撞過去，車子後來還失衡翻覆在地上。

附近民眾目睹事件，第一時間都以為女子與女嬰慘被撞到，沒想到上前幫忙時，發現女子已經抱出女兒成功逃離車禍。目擊者表示，「那名媽媽看起來嚇壞了，她的女兒約只有2歲左右，我覺得她的腿可能有點骨折，這是一起很可怕的車禍」。

另一名目擊者表示，「那輛休旅車撞到人行道上的柱子，所以才會翻覆，差一點就撞到女子與嬰兒，他們2人能活著真的是奇蹟」。醫護人員表示，這對母女在現場接受簡單治療後已經離開，2人都沒有生命危險，司機現場接受治療後，後來送到附近醫院進一步觀察，警方未對外公布車禍發生原因。

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