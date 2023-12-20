聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

▲女老師分享聖誕節最好避免的禮物。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節即將來到，許多民眾都在為該送什麼禮物感到煩惱，美國德州一名女老師近來在網路上分享，希望學生不要再送給他們這些禮物，同時也分享老師們其實最想收到的禮物。

在達拉斯從事教職的女子法利(Jac Farley)拍片表示，雖然無論學生送什麼，老師收到都會覺得很感謝，但有些禮物真的太常收到，導致家中累積了一大堆類似物品，所以她才會拍片分享，希望家長與學生看到後不要覺得被冒犯。

法利表示，「最應該避免送的禮物就是，星巴克禮物卡、杯子（包含任何水杯與水壺）、第三個就是教室裝飾品，當然，這些禮物很棒，可是老師真的一直收到重複的東西」。

法利接著分享老師最想要的禮物，「第一名就是禮物卡，尤其是亞馬遜的更棒，因為可以拿來買很多東西」，除了網購商城禮物卡，老師們也很喜歡收到工作場合附近餐廳的禮物卡，或是美容禮物卡。

法利表示，另外像是圍巾、手套、包包等冬季會用得到的實用小物，也是他們會想收到的禮物，或是學生的手寫卡片，也能讓他們感覺愉快窩心。影片曝光後有網友哀號，「天啊，我才幫我小孩的老師買了一個杯子」，也有網友表示，雖然他也是老師，可是他很喜歡收到星巴克禮物卡。