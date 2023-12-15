　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

▲▼ 印度街景,民眾。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲印度氣象局（IMD）報告顯示，新德里今晨最低氣溫為攝氏4.9度。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健新德里15日專電

許多人印象中的印度就是熱，但印度幅員廣大，北部地區也有冬天，首都昨新德里今天清晨氣溫就降至攝氏5度以下，寫下今年進入冬季以來的最低溫紀錄。

印度氣象局（IMD）報告顯示，新德里今晨最低氣溫為攝氏4.9度，低於昨天的攝氏6.2度；德里以西約170公里的希薩市（Hisar），今晨最低氣溫為攝氏4.2度，在更北部的列城（Leh），更是已達零下10.5度。

清華大學印度中心副主任方天賜日前到台灣一所大學演說，請學生選出個人心中代表印度的形容詞，結果有60%學生認為印度氣候炎熱，票選結果僅次於宗教性（72%）以及人口多（64%）。

根據駐印度代表處資料，印度面積達328萬7千平方公里，約為台灣91倍，地勢與緯度導致氣候多元。

就北印度而言，12月至次年2月為冬季，印度政府通常會搭建臨時帳蓬供街友避寒，但街友則燒樹枝或路上撿拾的可燃物，如廢輪胎，生火取暖，成為空污源頭之一。

另一方面，德里地區空氣品質今天略有改善，根據印度中央汙染控制局（CPCB）監控數據，今天上午空氣品質指標（AQI）為300，在6級評級表中意味著「差」，而昨天同一時段則為352，意味著「極差」。

德里空氣品質不佳另一主因是鄰省農民焚燒農耕廢棄物，印度最高法院13日已要求相關省分採取行動，制止農民焚燒農耕廢棄物，以緩解空污。

ET快訊
「最兇車禍」相撞瞬間曝！正妹越線直衝胸口受傷
民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆
快訊／北市41里長爽玩大陸！觸《反滲透法》遭約談
范逸臣、田中千繪「帶兒子同框」　公開現身
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

麗晶精品年賺70億元破歷史新高　Quiet Luxury風潮瀰漫高端市場

劉時豪續留味全或轉隊　牽動福來喜重返中職機率

王大陸「男人要強」前輩面前搶字卡　阮經天吐槽：選什麼就缺什麼

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

新報告出爐！　一張表看總統候選人「氣候與能源政策大檢核」

艾瑪華森吐息影5年真實心境　獲更多自由：我很高興離開鎂光燈！

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

國際熱門新聞

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

普丁替身曝光！問本尊1問題讓觀眾全笑了

鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼

沒脫褲子就生　女害嬰兒頭卡短褲內窒息亡

正妹奶彈狂晃　玩遊樂設施全程晃甩

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

美參院通過「國防授權法案」

廉航新招「免費提供隔壁座位」給過重客

更多熱門

相關新聞

飯店豪華婚禮「食物飄噁臭」　80多人送醫

飯店豪華婚禮「食物飄噁臭」　80多人送醫

印度馬哈拉施特拉邦當地一場舉辦在渡假村飯店的婚禮，傳出集體食物中毒事件，事件造成80多名賓客身體不適送醫，其中包含新郎也因為劇烈胃痛送醫，讓新郎的父親氣得向警方報案。

拒絕與男友發生關係！印度女遭利刃刺死

拒絕與男友發生關係！印度女遭利刃刺死

印度股市市值直逼港股　野村：2024可望挑戰新高

印度股市市值直逼港股　野村：2024可望挑戰新高

6歲女童被猴群追殺　家人發現她墜樓死

6歲女童被猴群追殺　家人發現她墜樓死

40km火車路程被性侵3次　女半裸跳車求救

40km火車路程被性侵3次　女半裸跳車求救

關鍵字：

印度新德里

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面