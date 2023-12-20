女和男友吵架扔寵物出氣　「9m高重摔安樂死」還討拍：是為了狗好





▲女子竟然摔狗出氣。（合成圖／翻攝自臉書與RSPCA WA）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯發生誇張虐狗事件，26歲女子艾咪(Amy Lea Judge)和男友吵架後，竟然在停車場把寵物犬公主(Princes)，直接從2樓高處摔下，造成狗嚴重內出血、腦損傷死亡，路上監視器拍到她犯下的可怕惡行。

事件去年4月發生在珀斯北部購物中心Westfield Whitford City停車場，畫面中可看到，艾咪和男友吵完架後，她抱著所養的馬爾濟斯與西施混種犬公主，在停車場內走來走去，後來突然把狗從9公尺高處丟下樓。

▲公主因為嚴重傷勢，最後被安樂死。（圖／翻攝自RSPCA WA）

可怕事件導致寵物犬公主嚴重受傷，包含內出血、腦損傷與脊椎和骨盆創傷，由於傷勢太嚴重不得不安樂死，而牠一開始被人發現時，路人以為是被車撞到，沒想到竟然是被主人當出氣筒摔死。

艾咪曾在臉書上發文坦承惡行，她很抱歉她在停車場把狗扔下樓，看著狗被摔死，「為了寵物好」才選擇讓公主安樂死，「因為我傷害牠、虐待牠，所以我這樣做是在幫牠」，不過後來她又把貼文刪除，並聲稱自己是被盜帳號。

本案近來開庭，法官米林頓(Mark Millington)表示，被告是故意殺死寵物，而且事後也完全沒有悔意，還找藉口想把事情推到別人身上。當地防止虐待動物組織RSPCA WA人員格林(Kylie Green)也表示，這是她任職11年以來，所看過最殘酷的案件。艾咪最後因虐待動物罪，被判入獄10個月，並且10年內禁止飼養動物。