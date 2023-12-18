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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆輔選鄭文婷　蕭美琴：再送不分區王正旭進立院

記者郭世賢／基隆報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（18日）首度到基隆，參與全國首場市場後援會成立大會，為民進黨正副總統候選人賴蕭配催票，也為綠營立委參選人鄭文婷輔選。蕭美琴說，市場老闆最會做生意，買賣都要買一送一，像這次選舉，選鄭文婷再送不分區立委王正旭，選賴清德再送蕭美琴，一起為基隆人服務，隨後蕭美琴前往已有逾百年歷史的廟口夜市，品嚐鼎邊趖、營養三明治與泡泡冰，一路上都受到支持民眾熱烈歡迎。

▲蕭美琴赴基隆輔選立委鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蕭美琴赴基隆輔選立委鄭文婷，走訪廟口夜市嚐美食。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，這場後援會是賴蕭配基隆市市場後援會成立大會，也是全國首個市場後援會成立，基隆市市場後援會包含成功市場分會、仁愛市場分會 、七堵市場分會、市場後援會信義市場分會、南榮市場分會、祥豐市場分會、調和市場分會、青果分會、安樂市場分會，展現團結拚勝選的氣勢。

基隆市議長童子瑋表示，「首次基層市場攤販集結，組成全市市場後援會，這是我們第一次做到的事情，在過去從來沒有發生過」，他自己從小在仁愛市場長大，基隆因為開發早，許多傳統市場面臨改建、整修等問題，未來賴清德、蕭美琴順利當選軒，加上鄭文婷當選立委，一定會為各市場爭取預算，至今果菜市場、仁愛市場、成功市場都在陸續整建。另外，這次不分區立委第13名王正旭是正港基隆人，政黨票一定要下民主進步黨，再加上立委鄭文婷，這樣就有2名立委為基隆人服務。

▲蕭美琴赴基隆輔選立委鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴蕭配基隆市市場後援會成立大會。

童子瑋還說，市場出身的人最看重「人情義理」，最理解基層的辛苦與一般民眾的需求，也最願意疼惜默默做事，是不譁眾取寵的人，市場後援會更是「人情味」的代表，就像賴清德也是基層出身，大基隆出身的賴清德，也會來基隆逛市場，基隆人挺基隆人，挺實在做事的人，挺有執行、有願景、有堅持的團隊。

蕭美琴在致詞時指出，台灣要面向世界，實在就應該要愈做愈大。她強調，其實不用做外交、國際事務經驗的人都了解，只要在社會上走跳，有實力的人比較不會被欺負。但是我們有個鄰居常常在生氣，還不是只針對台灣，在日本舉行的東協高峰會，所有的鄰近國家都說這個鄰居的脾氣太壞，要大家一起想辦法面對。

▲蕭美琴赴基隆輔選立委鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蕭美琴前往已有逾百年歷史的廟口夜市，品嘗鼎邊趖、營養三明治與泡泡冰。

最後蕭美琴說，要與國際交流，就要建構自己的實力，讓更多國家願意幫忙台灣，如此一來，台灣才能很有尊嚴地、頂天立地，近幾年總統蔡英文的路線已經得到國際肯定，就以美國總統拜登日前與他國發表聯合聲明，都會提到「關心台灣海峽的和平與安全」，就證明有愈來愈多國家願意支持，並且與台灣站在一起。

立委蔡適應提到，過去他和林右昌推動很多市場的改善，包括仁愛市場、成功市場、果菜市場等等，他向經濟部爭取許多預算，來幫助基隆市的市場發展，他相信蕭美琴也一定會來爭取更多市場改建、設備改善的經費，繼續支持基隆、支持城市的發展。

鄭文婷表示，過去3年疫情各個攤商都過得很辛苦，律師出身的她看到這樣的情形，主動為各個市場超過400攤的攤商申請紓困補助，總金額超過1500萬。自己從小在市場與父母一起賣這，長大後當律師不是以賺錢為目的，投入公眾服務更是以這樣的精神做服務，不求個人利益，而是為了社會的利益。

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