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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜酸「民進黨只有新潮流」　賴清德競總：先面對黨內黑道

▲▼全國競選總部主委姚立明、發言人戴瑋姍今（18）日共同召開「中國介選樣態多 檢舉獎金最高兩千萬」記者會。（圖／競選總部提供）

▲發言人戴瑋姍。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（18）酸，「民進黨哪有清流，只有新潮流啦！人民問說弊案貪贓那麼多，他們（指民進黨總統候選人賴清德）反而在問人民是哪一件？」對此，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，奉勸侯友宜，與其講那些沒有真憑實據的語言，不斷跳針抹黑，不如先面對自己黨內實實在在存在的黑道、黑金人物，比較實在。

戴瑋姍表示，一直以來，賴清德態度非常明確，就是反黑金、反黑道、反貪腐，做錯就檢討改進，該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開，反觀國民黨和侯友宜，對待黑金、黑道、貪腐，態度曖昧不明，罵得最大聲、挺得最大力。

戴瑋姍指出，國民黨籍人士涉及黑道、黑金，隨便列舉就是一籮筐，例如涉及殺警案的中常委蕭景田，前兩天還在幫侯趙助選；88槍擊案主嫌王文宗，則是國民黨的重要樁腳；苗栗市長邱鎮軍，是涉及多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案的電子遊藝場房東，以及賄選議長李全教、涉嫌風電弊案的前雲林縣議長沈宗隆、屏東私刑暴力案的郭再添等等，族繁不及備載，而侯友宜也都毫不遮掩的和他們靠攏，甚至可以擁抱搭肩講悄悄話，可見侯友宜沒有與黑金勢不兩立，只有黑道勢力。

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