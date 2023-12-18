遭爆賄選地圖...蔡培慧怒告意圖使人不當選　游顥陣營：政治作秀

▲綠委蔡培慧偕李正皓、卓冠廷赴南投地檢提告對手游顥意圖使人不當選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數衝刺，藍綠雙方持續互控賄選：國民黨立委候選人游顥日前提出「綠營買票地圖」，宣稱買票足跡遍佈29個村里，綠委蔡培慧17日則至南投地檢署按鈴控告游顥意圖使人不當選及毀謗罪，並重申選舉是個人意志表達、不能受到非法誘惑，她絕對不會買票；游顥陣營則回應，蔡培慧的提告是政治作秀、欲蓋彌彰。

蔡培慧昨日邀請新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓來到南投，一起進行車隊掃街，並一同赴地檢署控告游顥散佈不實言論，意圖使人不當選、毀謗罪；3人也在謝姓律師陪同下秀出「民主鐵鎚」道具，並高喊「打擊賄選」的口號。

蔡培慧表示，在游顥團隊14日當天影射其於選區內多個村里買票後，已公開表示給予72小時提出物證、人證，但對方仍拿不出來，已是意圖誹謗、意圖使人不當選，所以選擇提告，務求還給南投乾淨選風；而她已為南投爭取到許多建設：包括彰化基督教醫院擴建至南投、台鐵集集線延伸高鐵彰化站，她認為這才是務實的政治人物所要做的。

李正皓表示，游顥的在地綽號是「南投告5人」、一場選舉已提告好幾次，但論及買票、貪污、收賄，國民黨才內行的專家，南投過去最大規模的收賄案也發生在國民黨籍縣長身上，因此游顥沒資格指控蔡培慧賄選；卓冠廷則說，游顥有時間做一份精美細緻的賄選地圖，但卻沒時間和提出具體的事證向檢方檢舉，只是選情告急就亂噴口水、胡亂指恐，想影響選情。

謝姓律師則說明，針對游顥及國民黨南投縣黨部主委廖怡琇所指述內容，已經構成《公職人員選罷法》104條第1項意圖使人不當選散佈不實之罪，蔡培慧依法提出告訴，因嚴重損害其名譽，也一併提告刑事誹謗罪。

游顥競選辦公室發言人陳妍馨表示，蔡培慧帶著李正皓、卓冠廷一起去地檢署提告，是標準的「政治作秀」；她也強調相關賄選事證乃由民眾逕自交付檢調處理，且偵查不公開，蔡培慧等到檢調傳喚時就會清楚。