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基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

▲基隆塔啟用！遠見人文空間進駐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆塔正式啟用。基隆市長謝國樑（中）、內政部長林右昌（右4）、基隆市副市長邱佩琳（右3）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「基隆塔」正式啟用，連同一起向外開放民眾參觀的信二路防空洞，串聯基隆港東岸街區至中正公園動線，市長謝國樑於今（16日）宣布評選出遠見人文空間進駐基隆塔，規畫建置義二路數位街區導系統，從平面向空中延伸，打造城市立體的文化觀光廊道。

謝國樑致詞時，首先感謝內政部長林右昌在市長任內率領市府團隊的努力，完成基隆塔的規劃、建築等，市府經過遴選後確認與遠見合作，將人文空間的獨特氣質注入基隆塔，結合出版軟實力，營造出充滿人文溫度和閱讀風采的空間，作家們發表新書後，期望可以在「遠見人文空間」這個有高度的地點，發表自己的觀點，為基隆市民打造一處豐富人文資源的靜心閱讀與學習場所。

▲基隆塔啟用！遠見人文空間進駐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲空中俯瞰基隆塔。

遠見天下文化事業群創辦人高希均指出，謝市長熱愛閱讀，多年於美國求學及就業，相信他體認到讀書在各種階段均具其重要性，有了基隆塔這麼好的空間，可以邀請作者到基隆跟大家見面，讓基隆變得更有人文色彩，能在這樣居高臨下的優美環境中閱讀，對基隆人而言非常幸福。

在基隆塔4樓空間，文化局與遠見雜誌攜手合作打造「基隆塔．遠見人文空間」，將成為基隆重要的閱讀人文中心，除了陳列具有國際視野以及在地人文選書供民眾閱讀外，亦將邀請不同領域知名作家舉辦閱讀講座，並進一步與在地的書店與圖書館串聯；頂層瞭望空橋連接到主普壇後方廣場，則推出結合書香、茶香與美食的「崆 House K」，融合文化餐飲，用身體五感閱讀基隆，延續謝國樑市長山海書香的城市文化治理政策。

▲基隆塔啟用！遠見人文空間進駐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遠見人文空間進駐。

今天開幕之後也安排首場閱讀活動，邀請資深媒體人陳鳳馨、《家庭裡的素養課》作者顏安秀校長和天下文化總編輯吳佩穎，進行「台灣出發 接軌世界」閱讀短講與交流，主辦單位未來將持續舉辦各類閱讀活動，串聯基隆市山海書香的城市治理政策，並與基隆市民共同成長。

文化局長江亭玫說，基隆塔位於義二路與正義路口，舊時稱為「義重町」，是當時最為繁華摩登的商業街區，有「基隆銀座」美稱；為提振並活絡街區，文化局特別與聚樂邦Clubon合作，並導入國內知名角色IP-Duncan當肯。除了規畫數位街區導系統結合線上廣播《Keelung Roger》，可聆聽有趣的地方故事、查看老照片對比古今街景變化外，更推出實境遊戲《海市神樓》，將地方文史遊戲化，邀請民眾一邊解謎、一邊隨著遊戲故事走訪主普壇與基隆塔等景點。

基隆市文化局為活絡周邊街區觀光，與實境遊戲起家的聚樂邦Clubon聯手推出義二路街區「收到請回答，Over！」系列活動，結合數位情境導覽系統、實境遊戲和創意市集，16、17日在基隆塔三角廣場盛大登場，歡迎民眾一同遊樂，再造基隆銀座風華。藉由基隆塔的啟用以及信二防空洞的開放，市府團隊正努力串起自港到街、從海到山各個城市特色景點，形成基隆文化觀光新廊帶，未來更將持續策辦多元動靜態展演活動，讓「在基隆看見世界‧讓世界看見基隆 !」成為城市的文化新願景。

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