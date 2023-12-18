「賴清德會哭斷總統路！」　李艷秋分析賴老家違建5大爭議

▲賴清德在節目《新聞面對面》中，談及萬里老家爭議憶母哽咽。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議不斷延燒，賴清德日前幾次談及此事便哽咽落淚，引發熱議。對此，媒體人李艷秋18日就在臉書直言，「賴清德哭不倒萬里違建，會哭斷總統路」，並指出賴清德處理此事至少犯了五個錯誤。

李艷秋表示，賴清德的萬里老家違建已經鬧了三個月，到現在還在燒，而且火更大，這件事可以搞這麼久，主要是因為賴清德「每講必哭」，已經哭了五次，而且每解釋一次，就發現更多漏洞，話題就繼續延燒，她認為，這件事如果成為賴清德落選的原因，那真的是咎由自取。

李艷秋也分析，賴清德在處理老家違建至少犯了五個錯誤，第一，未申請建照；第二，未繳稅；第三，是新蓋違建而非舊工寮；第四，說謊硬拗，她批評，賴清德稱從小就看到媽媽為繳房屋稅傷腦筋，但其實根本沒繳過，已經過戶給了親戚，結果親戚是自己兒子，更稱他們是被政府遺忘的人，現在反而被指是特權，但賴清德都已經執政多久了；第五，違建還派憲兵駐守，警車巡邏，大家繳稅幫賴清德顧的是長年旅美的兒子家。

「選舉端牛肉不見得人人都能消化，但是說起違建、出軌、學歷造假等，大家都可以評上幾句」，李艷秋點出，這類品格道德層次的問題，還可能成為最後定勝負的關鍵。她大酸，賴清德已經是副總統、民進黨主席兼總統候選人，一間違建都搞不定，難怪被酸連民眾黨總統候選人柯文哲的媽媽都不如，人家老太太一間曬衣場，都二話不說自己拆了，賴清德優柔寡斷，能力品德都有問題。

李艷秋也提到，最讓大眾看不下去的，是綠軍側翼猛攻柯媽媽、前立委黃國昌和藍營違建，卻跟著賴清德一起哭他的違建，「連這種事都要搞悲情，綠能你不能，真的會讓人憤怒了！」

李艷秋最後表示，她要誠心提醒賴清德幾件事，第一，「別再說『父親留給我的遺產只有貧窮』」，她直言，那個年代，除了總統蔡英文這些家族，誰不窮？賴清德可以從礦工之子一路當醫生、出國留學、當立委、市長、行政院長、副總統，竟然繼續哀號不公、被迫害，只會提醒老百姓，國民黨在台灣應該做了些好事，才讓賴清德出頭天吧？她更酸，「何況，三級貧戶之子也當過總統了，給台灣留下了什麼嗎？」

再者，李艷秋諷刺，如果想在投票前帶著怪手，演一齣「親手拆屋，淚泣孩兒不孝不能保住祖厝」的悲情戲，那就不只是無能無德，而是愚蠢了。她直言，如果論文抄襲、學歷造假毀了民進黨的九合一選舉，那萬里違建，也將會斷了賴清德的總統路。