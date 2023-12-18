藍批綠只會打抗中牌　朱立倫成立「PK小組」瞄準民進黨貪污腐敗

▲朱立倫親率黨內空戰高手成立「PK小組」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（18）日偕同不分區立委候選人柯志恩、謝龍介、立委候選人王鴻薇、徐巧芯、2024競選發言人凌濤與國民黨發言人楊智伃共同召開「下戰帖！藍營『PK小組』啟動 打貪揭弊、對決綠老梗『抗中保台』！」記者會，宣布藍營「PK小組」正式成軍，記者會中他們批民進黨每次選舉只會打「抗中保台」老梗，國民黨將展現團隊專業戰力，與民進黨的貪汙腐敗大PK。

謝龍介指出，打擊黑金不是靠一張嘴巴，也不是胡亂指控，無論誰執政，黑金就是民主國家應排除的首要之物。賴清德前天在台南說要掃除光電蟑螂，然而民進黨中央執政7年半、台南執政30年都沒做到。去年6月3日，他在台南市議會揭發經發局弊案，並到地檢署提告，卻到11月投票結束後才開辦，並很快地把局長收押判刑8年，所有的光電在他手上發包，官商勾結慘不忍睹，而且全是民進黨的派系，讓美麗的山河底下掩埋的都是爐渣，首犯就是民進黨中執委郭再欽。事件剛爆發時，媒體圍著台南市長黃偉哲，但黃偉哲回應不是在他任內，其實是在賴清德任內發生的！

柯志恩表示，他們的責任就是監督政府、揭發弊案，將一本過去發揮專業。她印象最深刻的是卡管案，本著教育學者的良心，當看到不公不義、當看到正式遴選出的校長竟被如此對待時，相信只要是有學術良知的人就會站出來。雖然當時她不認識管校長，但這就是沒有道德的事，許多國民黨民代都為此集體發聲，發揮團隊戰力，之後希望讓國民黨區域與不分區立委席次極大化，在國會才能做好民代所應扮演的角色。

王鴻薇表示，綠營大咖從潘孟安、林智堅、林佳龍、陳其邁、郭國文都告她，讓她集滿「五星上將」，結果以潘孟安為例，他不敢告刑事，只敢告民事，因為他很怕被法院認證，因此她相信只要守住公平正義，我們在揭弊的過程中不會孤單。她非常希望國民黨能單獨過半，因為揭弊非常辛苦，不要說動不動被告，即使是應該透明公開的資料，政府也不敢提供。

王鴻薇說，比如綠能光電，謝龍介曾向台電要資料，因為很多公司只成立短短不到半年，就可以拿到台電躉購20年合約，這份名單台電不給就是不給，國營事業標案也能當成秘密，當黑箱一樣封存，因此我們一定要打破黑箱。又比如林智堅的案子，她也問竹科管理局跟林智堅和解的條件，對方居然說涉及個資。

徐巧芯指出，賴清德說要抓光電蟑螂，結果最大的蟑螂屋就在民進黨。一般人來從軍要保衛國家，結果賴清德把憲兵拿來保護違建。別人的工寮破破爛爛，賴清德的工寮還有一個適合中秋烤肉的小花園。如果民進黨的競選總部前面被民眾黨借走，建議他們開票的時候，可以考慮去賴清德的違建直播。賴清德的不分區名單提名的也很搞笑，再一次給大家看了民進黨的雙重標準。他們排名第2名提名沈伯洋，他說最大的國安問題是抖音，但他們不分區立委卻同時提名了最愛抖音的「林抖音」林楚茵，她還去中國大陸兩岸一家親，當不分區不就是民進黨自相矛盾？2024年希望政黨輪替、國會過半，讓賴清德哭個夠。