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快訊／賴清德批藍白配合陸大外宣　「我把2300萬人民生命放心上」

▲▼民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日接受電視節目「數字台灣」專訪，他談到，所謂「支持民進黨就會上戰場」，或「支持賴清德就代表戰爭」，通通都是中國的大外宣，國民黨或是民眾黨來配合宣傳，想要得到選舉的利益。他說，他會把2300萬人民的生命放在自己的心上，一定保護民眾的安全。

賴清德在訪談過程中談及，國家的主人不要隨中國的大外宣起舞，「所謂支持民進黨就會上戰場，或是支持賴清德就會代表戰爭，這些統統都不是（真的），這些統統都是中國的大外宣，國民黨或是民眾黨來配合宣傳，想要得到選舉的利益」。

賴清德說，他可以在這邊跟大家報告：賴清德當總統，兩岸發生戰爭的風險最低，因為他的路線最正確，也是目前國際採行的這個做法，他有信心，「我會把2300萬人民的生命放在我的心上，我一定會保護他們的安全」。

賴清德也談及，不管先來後到，認同台灣就是這塊土地的主人，民進黨就是這個理念，但是很可惜，這次選舉理論上國家認同應該是都要一樣，那為什麼會有兩條不同的路線？就是因為另外兩組人，或者是背後的支持者、主導他們兩位背後的人，「他們沒有落地生根，滿腦子想要落葉歸根，忘了這塊土地，曾經多年生養他們」，在面對中國威脅的時候，不僅僅沒有團結一致，而且還大聲附和。

訪談最末，面對主持人謝金河提起自己去過賴清德的萬里老家，賴清德說，其實他們家就是一個偏鄉的地方，就是一個礦區，這個礦區的每一個房子其實都沒有特權，只有滿屋子的辛酸，「因為在採礦的時候，我們被禁限建，然後礦權廢止之後，政府也沒有來妥善處理，我們的居住正義，所以現在就是說，過去被政府遺忘的這一群人，就反而被指為特權」。

賴清德表示，坦白講這是難以承受之重，他的態度就是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，不必給予他們特殊待遇，但也不要特別針對他們，依法公平就好了，這是普遍礦區民眾的想法，此外，他也很希望未來有機會能夠協助，全國還有32公頃的礦區土地，上面還有千千千萬萬個民眾的住戶，他們的居住權政府應該來妥善給予解決。

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