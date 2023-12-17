回防本命區！賴清德台南批藍白抹黑　蕭美琴禮拜憶「美國阿嬤」

▲蕭美琴今天參加台南神學院頌音堂的祝福禮拜。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統賴清德、蕭美琴今（17）回防「本命區」台南市，行程滿檔，賴清德力陳，藍白陣營來到台南不停抹黑，對市民相當不公平，3位總統候選人都擔任過市長，大家可以比較誰的弊案最少，他絕對經得起考驗；蕭美琴則在參與祝福禮拜時，回憶「美國阿嬤」的故事說，長老教會有「焚而不燬」的精神，她有讓台灣更好的使命。

賴清德今天上午回到政治發跡地台南市，分別為子弟兵、立委林俊憲與林宜瑾站台輔選，下午出席立委陳亭妃、賴惠員競選總部成立大會，光是在台南市的公開行程就高達8場。在台南市長大的蕭美琴則在出席林宜瑾競總成立大會後，與立委王定宇一同出席感恩禮拜，也參加參選副總統祝福禮拜，下午則前進個選區，輔選賴惠員、陳亭妃、立委郭國文。

▲賴清德、蕭美琴今天回防台南市票倉。（圖／競選總部提供，下圖同）

賴清德談及，這次看到在野黨不管是藍白陣營來到台南，砲火都攻擊台南，不停抹黑，對台南市民相當不公平，台南是文化之都，更是台灣第一個首都，有相當多年的文化歷史背景，是民主聖地，尤其台灣民主進步都有台南的參與，不應該攻擊台南市。

賴清德強調，這次在野黨攻擊民進黨的清廉，但大家都知道他在公事上公正嚴明，有問題該移送就移送，3組候選人（指國民黨及民眾黨立委候選人侯友宜、柯文哲）都同樣當過市長，可以比較3位市長任內誰的清廉度最高，誰的弊案最少，他絕對經得起考驗，未來要打造清廉勤政的政府，守護國家，深入基層服務人民，讓辛苦人能好好過日子，這樣的目標需要大家站出來。

此外，蕭美琴在仁和教會分享心路歷程時說，從小在教會的雙語環境成長，小時候與長老教會宋牧師打鬧、爭取場地溜冰的故事，「有時搶贏，有時候搶輸」，這就是人生的故事，拚外交的過程也是如此。

蕭美琴回憶，她的美國阿嬤不會說台語，台灣阿嬤不會說英語，她從小就要當翻譯，搭起翻譯的橋樑，之後自己參與政治，擔任台美溝通角色，能為台灣做事情，這些都是上帝的安排。她也說，長老教會有一個精神「焚而不燬」，她看到台灣人勤奮打拚，創造許多奇蹟，她跟王定宇都有使命，就是讓台灣更好，也是共同的目標。