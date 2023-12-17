快訊／拋當選組「經濟內閣」　侯友宜：看能不能拚過新加坡

▲侯友宜17日屏東造勢晚會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（17日）晚到屏東造勢，致詞時他說，他當總統一定盡最大力量，要讓兩岸和平下來，大家可以過平安日子，所以他就任，兩岸第一目標是不要讓戰機飛過來，且要成立「經濟內閣」，大家拚經濟，看能不能拚過新加坡。侯也強調，台灣要自己走自己的路。

國民黨屏東縣黨部17日舉辦侯友宜競總成立大會，侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、不分區立委候選人柯志恩、謝龍介、屏北立委候選人黃明賢、山地原住民立委候選人盧縣一（Sasuyu）、立委廖婉汝、屏東競總主委蘇清泉、屏東競總顧問團總團長簡太郎、前客委會主委劉慶中出席。

侯友宜表示，他剛剛從廟走來這裡，大家一直跟他搓手，是搓一個台灣人的希望跟未來。他也感謝主席朱立倫、議長周典論，周為了政黨輪替煞費苦心，周有情有義又有理念，在關鍵時刻，向關公一樣，拔刀相助，不是為了侯友宜，是為了台灣。

侯友宜說，台灣人要永遠感謝這個土地的培養，感謝中華民國，讓人民能站在這裡，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，沒有國家哪有家，沒有家哪有國家，兩者密不可分，他的第二個母親叫中華民國，土地叫台灣。

侯友宜提及今天早上掃街時，遇到一位80歲婦人，拉著他哭說吃不飽、小孩沒工作，希望他一定要當選，救救台灣。侯友宜批評，8年來，你日子有過的好嗎？看來看去，台灣跟全世界的國家比，都在倒退。

對於民進黨候選人賴清德說義務役不用上戰場，侯友宜表示，「不要騙我」，三組候選人中只有他經歷過槍戰， 義務役在台灣本土要服役，這也是戰場，因為台灣是海島型國家，只要戰爭一開始，台灣人所有人都要拚，都沒地方退。

侯友宜強調，他當總統一定盡最大力量，絕對不能發生戰爭，要讓兩岸和平下來，大家可以過平安日子。他就任，兩岸第一目標是不要讓戰機飛過來，而是要成立經濟內閣，大家拚經濟。

侯友宜反問民眾，經濟貿易組織有參加到嗎？ 屏東農漁產有賣出去嗎？觀光有進來嗎？侯說，不走國際化，光大陸不夠，而是要布局全球，讓經濟能跟全球比拚，看能不能拚過新加坡；要像新加坡一樣，跟大陸與美國都好，「台灣自己走自己的路」，如此薪水才會高、外資才會進來投資，所以他要成立以經濟為主的經濟內閣，全力拚國際經濟，讓台灣驕傲的電子業、半導體業、護國神山群都出來，讓台灣經濟起飛，讓屏東觀光進來、農漁產品賣出去。