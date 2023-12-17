快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

▲周典論17日首次替侯友宜站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

過去力挺鴻海集團創辦人郭台銘立場鮮明的屏東縣議會議長周典論，今（17日）出席國民黨總統候選人侯友宜屏東競總成立大會，是周首次替侯造勢。周典論致詞時，稱讚侯處事作風才是「我們要的總統」，這種人說到做到，絕對不官僚、說「白賊話」，請大家全力支持侯， 把侯友宜送進總統府。

國民黨屏東縣黨部17日舉辦侯友宜競總成立大會，侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、不分區立委候選人柯志恩、謝龍介、屏北立委候選人黃明賢、山地原住民立委候選人盧縣一（Sasuyu）、立委廖婉汝、屏東競總主委蘇清泉、屏東競總顧問團總團長簡太郎、前客委會主委劉慶中出席。

周典論過去力挺郭台銘立場鮮明，17日晚間與侯友宜同台並協助造勢，且周也帶了女兒周孟蓉、周佳琪到場，意義不言而喻。周典論表示，當初挺郭台銘，是因為看到郭關心台灣，他很感謝郭；郭後來跟他說，時間到了，要做一個對的方向，他不能登記，一登記會讓國民黨輸，一定要幫國民黨。

周典論致詞全力幫侯友宜拉票。周典論說，主流民意要下架民進黨超過60％ ，現在要把這些人，叫他們站出來，全力挺侯友宜，下架民進黨，唯有支持侯友宜。周強調，他過去沒跟侯見過面，現在見兩次，他發現，侯的處事作風才是我們要的總統，這種人說到做到，絕對不官僚、說「白賊話」，請大家全力支持侯， 把侯友宜送進總統府。